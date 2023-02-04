Танкові екіпажі ЗСУ освоюють Challenger 2 (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 4 лютого (час київський)

++15:15++

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв вважає, що зустріч лідерів ЄС із українським керівництвом у Києві можна розцінювати як чіткий сигнал про бажання Європейського Союзу прийняти Україну до спільноти. "Послання цього дня зрозуміле: Україна стане членом ЄС", - наголосив він в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger. За словами Макєєва, його країна "зробить усе можливе, щоб завершити процес приєднання якнайшвидше". Він запевнив, що Україна виконає всі критерії, але очікує від Євросоюзу на ще більшу динаміку. "Багато держав-членів ЄС усвідомили, що у випадку з Україною необхідно відмовитися від політичної стриманості і швидше ухвалити рішення", - сказав дипломат.

++15:05++

Танкові екіпажі ЗСУ освоюють Challenger 2

"Цього тижня танкові екіпажі Збройних сил України швидко освоїли управління могутніми танками Challenger 2", - повідомляє міністерство оборони Великобританії у Twitter.

++14:40++

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні утворив урядовий штаб, який буде відповідати за забезпечення електропостачання в Одеській області після масштабної аварії на магістральній мережі, повідомив в Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Зараз основна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання", - наголосив він. Прем'єр доручив "завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності" у міністерства енергетики і перевезти газотурбінну електростанцію потужністю 25 мегават, надану США. "Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - додав Шмигаль. Масштабна аварія на магістральній мережі в Одеській області сталася через відмову обладнання, яке неодноразово відновлювали після російських атак.

++14:01++

Португалія надасть Україні бойові танки Leopard 2, повідомив очільник португальського уряду Антоніу Кошта. За його словами, Португалія веде перемовини з Німеччиною щодо ремонту несправних танків. "Нині ми працюємо над тим, щоб мати можливість надати деякі з наших танків", - цитує слова Кошти агентство Reuters.

++13:20++

Масштабна аварія на магістральній мережі в Одеській області, що сталася через відмову обладнання, яке неодноразово відновлювали після російських атак, загрожує більш тривалими обмеженнями електропостачання Одеси та прилеглих районів, повідомила НЕК "Укренерго". "На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тому й обмеження енергопостачання цього разу будуть більш тривалими. Поки що неможливо визначити конкретний час, коли його буде повністю відновлено", повідомили в "Укренерго". "Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергопостачання", зазначається уповідомленні компанії у Telegram. Там пояснили, що в суботу вранці на одній з високовольтних підстанцій, яка живить Одесу, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

++ 12:57++

У місті Бахмут на Донеччині загинув американський волонтер Піт Рід під час надання допомоги цивільному населенню. Про його загибель повідомив телеканал CNN, а також заснована Рідом група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine. "Учора в Бахмуті, Україна, був убитий засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом чотирьох років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", - ідеться в дописі, розміщеному організацією у соцмережах.

Крім того, речник Держдепартаменту США підтвердив у коментарі "нещодавню смерть громадянина США в Україні", передає CNN.

Україна повернула 116 полонених

++12:10++

У рамках чергового обміну військовополоненими Україна повернула з російського полону 116 українських бранців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. "Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців", - написав посадовець.

Раніше цього дня міністерство оборони РФ повідомило про звільнення 63 російських військових унаслідок переговорів.

Синєгубов: в Ізюмі внаслідок вибуху міни постраждали 8 підлітків

++11:50++

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, напередодні внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження. Він також повідомив, що минулої доби російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

++11:00++

У Бєлгородській області РФ влада повідомила про обстріл Борисівського району. "Вночі було атаковано з боку Збройних сил України цивільний промисловий об'єкт у Борисівці. Пожежу локалізовано, зараз триває її ліквідація", - написав губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі. За його даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.Крім того, Гладков вказав на те, що нині "абсолютно очевидна необхідність продовження запровадження "жовтого" рівня терористичної небезпеки". "Тому відсьогодні він буде безстроковим", - додав російський посадовець. Утім, він уточнив, що обмежувальні заходи буде знято в разі поліпшення ситуації. В Україні поки не коментували цю інформацію.

++10:02++

Російські окупаційні сили намагаються, швидше за все, інтегрувати в військовому плані захоплені частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в довгострокову стратегічну структуру. Такий висновок містить щоденний огляд британської військової розвідки, оприлюднений у Twitter-акаунті міністерства оборони Великобританії. В огляді, зокрема вказується на оприлюднені напередодні повідомлення російських державних ЗМІ про переведення чотирьох захоплених росіянами українських регіонів у підпорядкування командування зі штабом у Ростові-на-Дону. Цьому кроку передувала січнева заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань військ" в Україні. "Цей крок унаочнює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну структуру. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію: Росія наразі розгортає війська з усіх російських військових округів, якими командують спеціально створені штаби", - дійшли висновку аналітики британської військової розвідки.

++09:15++

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян закликали пройти в укриття.

++08:36++

Міністерство оборони Франції повідомило про завершення консультацій з Італією про спільне постачання Україні системи протиповітряної оборо типу SAMP/T-MAMBA. Це уможливить захист України від російських дронів, ракет і атак винищувачів", - йдеться в повідомленні французького оборонного відомства. Як очікується, постачання SAMP/T-MAMBA можуть здійснитити навесні цього року.

Генштаб ЗСУ: Окупанти готують до виїзду колаборантів з родинами на Луганщині

++07:59++

Російські окупаційні сили розпочали заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в традиційному ранковому зведенні.За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганської області.

Також у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти проводять "наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках".

Загалом упродовж минулої доби російські війська завдали 20 авіаційних та три ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, що призвело до жертв серед цивільного населення. Крім того, було зафіксовано понад 90 обстрілів з боку росіян з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зазначається у зведенні.

Водночас українським підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що обстрілів окупантів з танків, мінометів та артсистем зазнали райони й населенні пункти Чернігівської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА типу "Орлан-10". На додачу, українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили російських окупантів та одну важку вогнеметну систему, йдеться в зведенні Генштабу.

++07:20++

США передадуть Україні конфісковані активи російського олігарха Костянтина Малофєєва, занесеного до санкційного списку. Як повідомляє телекомпанія CNN, про це під час зустрічі з українським генпрокурором Андрієм Костіним оголосив генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Згідно з інформацією CNN, йдеться про активи на суму 5,4 млн доларів. Раніше повідомлялося про рішення суду в Нью-Йорку, який дозволив прокуратурі конфіскувати ці активи.