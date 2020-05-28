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Тампони і прокладки - не лише жіноча, а й чоловіча проблема (15.10.2021)

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?