Тампони і прокладки - не лише жіноча, а й чоловіча проблема (15.10.2021)

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Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?
Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?
Що спільного між цигарками, жуйкою, матрацом, сіллю та гелем для душу? Усе це містить пластик. Чи є у людства шанс позбутися залежності від всюдисущого пластику?
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