Таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані

Радикальний ісламістський рух "Талібан" у суботу, 14 серпня, захопив адміністративний центр афганської провінції Балх - місто Мазарі-Шаріф. Про це з посиланням на члена місцевого парламенту повідомила агенція AP. Агентство dpa теж повідомляє про взяття міста з посиланням на представника ради провінції.
Балх розміщується на півночі Афганістану, межує з Узбекистаном, Таджикистаном і Туркменістаном. Мазарі-Шаріф - четверте за величиною місто в Афганістані, раніше там була розташована військова база німецького Бундесверу.
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Раніше цього ж дня таліби захопили міста Шаран та Асадабад. Під контролем "Талібану" зараз більше двадцяти адміністративних центрів з 34 афганських провінцій. Вони контролюють приблизно дві третини афганської території. Під контролем афганського уряду досі залишаються два великих міста - Джалалабад і столиця Кабул.
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Ситуація в Афганістані різко погіршилася після того, як звідки почали виводити контингент НАТО та союзників. На тлі виведення військ радикальний ісламістський рух "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи все нові населені пункти.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден