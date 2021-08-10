Таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані

Радикальний ісламістський рух "Талібан" у суботу, 14 серпня, захопив адміністративний центр афганської провінції Балх - місто Мазарі-Шаріф. Про це з посиланням на члена місцевого парламенту повідомила агенція AP. Агентство dpa теж повідомляє про взяття міста з посиланням на представника ради провінції.

Балх розміщується на півночі Афганістану, межує з Узбекистаном, Таджикистаном і Туркменістаном. Мазарі-Шаріф - четверте за величиною місто в Афганістані, раніше там була розташована військова база німецького Бундесверу.

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Раніше цього ж дня таліби захопили міста Шаран та Асадабад. Під контролем "Талібану" зараз більше двадцяти адміністративних центрів з 34 афганських провінцій. Вони контролюють приблизно дві третини афганської території. Під контролем афганського уряду досі залишаються два великих міста - Джалалабад і столиця Кабул.

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Ситуація в Афганістані різко погіршилася після того, як звідки почали виводити контингент НАТО та союзників. На тлі виведення військ радикальний ісламістський рух "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи все нові населені пункти.

