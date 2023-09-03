Тайфун ударив по Тайваню: влада оголосила евакуацію

Потужний тайфун "Хайкуй" досяг у неділю, 3 вересня, острова Тайвань, що зазнав шквального вітру в супроводі з рясними опадами. За даними фахівців, тропічний буревій ударив по узбережжю острова близько 15:40 за місцевим часом, тобто значно раніше, ніж очікувалося, передає інформагенція AFP. Повідомляється, що середня швидкість вітру становила 154 кілометри на годину, місцями з поривами до 190 кілометрів на годину.

Влада заздалегідь попередила громадян про "значну загрозу" внаслідок просування першого за чотири роки тайфуну. Президентка Тайваню Цай Інвень закликала населення "підготуватися" і по змозі "залишатися в помешканнях". Крім того, було проведено евакуацію населення в найбільш вразливих районах - близько чотирьох тисяч людей були вивезені в безпечне місце, а понад 200 рейсів скасували. Магазини залишалися закритими в більшості регіонів на Сході та Півдні острова. Тисячі домогосподарств були знеструмлені ще до приходу стихії.

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Тайфун досяг узбережжя Тайваню в регіоні Тайтунг, де, за даними кореспондента AFP, шквальні вітри повиривали багато дерев з корінням. Повідомляється про щонайменше двох поранених унаслідок падіння дерева на автомобіль. Очікується, що протягом дня тайфун перетне південну частину острова зі Сходу на Захід, а уже в понеділок вранці попрямує до материкового Китаю через Тайванську протоку.

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Увечері суботи буревій "Саола", що через украй високу потужність і силу вітру отримав категорію "супертайфун", вийшов на сушу на півдні Китаю. З огляду на його потужність, влада відповідних регіонів КНР оголосила масову евакуацію населення, внаслідок чого в безпечні регіони перевезли близько 900 тисяч осіб. Утім, перш ніж досягти Гонконгу, котрий у КНР має статус спеціального адміністративного району, "супертайфун" ослаб, тож завдана ним шкода виявилася меншою, ніж побоювалися метеорологи.

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