Тайфун на Філіппінах: загинули п'ятеро рятувальників

На північ від столиці Філіппін на п'ятьох членів рятувальної команди, які перебували на човні у затопленому селі в провінції Булакан, обвалився мур, повідомив у понеділок, 26 вересня губернатор провінції Даніель Фернандо.
Це - перші підтверджені жертви тайфуну "Нору" - найсильнішого шторму, який відвідав країну цього року. Тайфун дістався головного острову країни, Лусону, у неділю, 25 вересня. Буревій повалив дерева та затопив низинні населені пункти, повідомляє агенція AFP.
"Нору" приніс зливи та штормовий вітер. За даними метеорологічних служб, коли тайфун вийшов з моря на узбережжя, швидкість вітру становила до 195 кілометрів на годину (км/год) з поривами до 240 км/год. Згодом буревій ослаб, і зараз максимальна швидкість вітру становить 140 км/год, з поривами до 170 км/год, повідомили фахівці.
Тайфун суне країною на захід-північний захід зі швидкістю 30 км/год і, як очікується, залишить Філіппіни в понеділок увечері.
Школи та офіси залишаються закритими
Понад 8000 жителів окремих районів було евакуйовано перед приходом тайфуну, а десятки внутрішніх та міжнародних рейсів було скасовано. Морське сполучення на Філіппінах також було припинено, внаслідок чого понад тисячу пасажирів застрягли у портах. У постраждалих районах вийшли з ладу лінії електропередач та зв'язку.
Школи, підприємства та фондова біржа у столичному регіоні з населенням 23 мільйонів людей залишаться закритими цього понеділка. Метеорологи попередили про повені, зсуви та високі хвилі прибою в багатьох районах.
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший оглянув постраждалі райони з повітря, але поки що не відвідуватиме жодного з них, щоб не порушувати роботи рятувальних служб.
Щороку над острівною державою проноситься в середньому 20 тропічних штормів. Вчені застерігають, що через глобальне потепління слід очікувати дедалі сильніших буревіїв. Наприкінці минулого року супертайфун "Рай" забрав життя понад 400 людей і залишив без даху над головою сотні тисяч. Найсильнішим тайфуном, який за час спостережень пережили Філіппіни, був супертайфун "Хайян", в результаті якого в листопаді 2013 року загинули 6300 людей і понад чотири мільйони були змушені залишити свої оселі.