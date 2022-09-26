Тайфун на Філіппінах: загинули п'ятеро рятувальників

На північний схід від столиці Філіппін на узбережжя вийшов тайфун, який приніс сильні дощі та зливи. Під час рятувальної операції загинули щонайменше п'ять рятувальників.

На північ від столиці Філіппін на п'ятьох членів рятувальної команди, які перебували на човні у затопленому селі в провінції Булакан, обвалився мур, повідомив у понеділок, 26 вересня губернатор провінції Даніель Фернандо.

Це - перші підтверджені жертви тайфуну "Нору" - найсильнішого шторму, який відвідав країну цього року. Тайфун дістався головного острову країни, Лусону, у неділю, 25 вересня. Буревій повалив дерева та затопив низинні населені пункти, повідомляє агенція AFP.

"Нору" приніс зливи та штормовий вітер. За даними метеорологічних служб, коли тайфун вийшов з моря на узбережжя, швидкість вітру становила до 195 кілометрів на годину (км/год) з поривами до 240 км/год. Згодом буревій ослаб, і зараз максимальна швидкість вітру становить 140 км/год, з поривами до 170 км/год, повідомили фахівці.

Тайфун суне країною на захід-північний захід зі швидкістю 30 км/год і, як очікується, залишить Філіппіни в понеділок увечері.

Школи та офіси залишаються закритими

Понад 8000 жителів окремих районів було евакуйовано перед приходом тайфуну, а десятки внутрішніх та міжнародних рейсів було скасовано. Морське сполучення на Філіппінах також було припинено, внаслідок чого понад тисячу пасажирів застрягли у портах. У постраждалих районах вийшли з ладу лінії електропередач та зв'язку.

Школи, підприємства та фондова біржа у столичному регіоні з населенням 23 мільйонів людей залишаться закритими цього понеділка. Метеорологи попередили про повені, зсуви та високі хвилі прибою в багатьох районах.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший оглянув постраждалі райони з повітря, але поки що не відвідуватиме жодного з них, щоб не порушувати роботи рятувальних служб.

Щороку над острівною державою проноситься в середньому 20 тропічних штормів. Вчені застерігають, що через глобальне потепління слід очікувати дедалі сильніших буревіїв. Наприкінці минулого року супертайфун "Рай" забрав життя понад 400 людей і залишив без даху над головою сотні тисяч. Найсильнішим тайфуном, який за час спостережень пережили Філіппіни, був супертайфун "Хайян", в результаті якого в листопаді 2013 року загинули 6300 людей і понад чотири мільйони були змушені залишити свої оселі.