Таїсію Повалій в Україні позбавили майна та прав на пісні

ВАКС задовольнив позов мін'юсту щодо застосування санкцій до співачки Таїсії Повалій. Згідно з ухвалою, у власність держави стягнуто об’єкти нерухомості, автомобіль, зброю та права на дев'ять пісень Повалій.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України задовольнив у середу, 23 жовтня, позов міністерства юстиції про застосування санкцій до співачки Таїсії Повалій і стягнув у власність держави її майно й права на дев'ять пісень виконавиці. Про таке рішення суду повідомили у пресслужбі мін’юсту та ВАКСу .

"22 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд рішенням у справі 991/8552/24 задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України про застосування до Повалій Таїсії Миколаївни санкції стягнення активів в дохід держави", - інформує пресслужба мін'юсту.

За даними відомства, згідно з ухвалою суду в дохід держави стягнуто низку земельних ділянок у Київській області, житловий будинок і домоволодіння, що так само розташовані на Київщині, два транспортних засоби, кілька одиниць зброї, а також майнові права на музику та слова до дев'яти музичних творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

"Триває строк на апеляційне оскарження", - наголосили у відомстві.

Таїсія Повалій - українська та російська поп-виконавиця, авторка пісень, народна артистка України. Крім того, у 2012-2014 роки мала мандат депутатки Верховної Ради України від політсили "Партія регіонів". Нині Повалій мешкає в столиці РФ Москві, де обстоює відверто проросійські погляди, нагадали в мін'юсті.

Нагадаємо, в лютому цього року Служба безпеки України (СБУ) заявила, що зібрала доказову базу на Таїсію Повалій, яка доводить, що екснардепка й співачка виправдовує війну РФ проти України. Тоді ж Повалій повідомили про підозру.