Таїсії Повалій повідомили про підозру

Колишню народну артистку України Таїсію Повалій підозрюють в колабораціонізмі, закликах до агресивної війни та виправдовуванні російського вторгнення. Вона перебуває в Росії, тому підозра - заочна.

Служба безпеки України (СБУ) заявила в четвер, 15 лютого, що зібрала доказову базу на колишню народну артистку та ексдепутатку Верховної Ради від "Партії регіонів" Таїсію Повалій - виправдовує війну РФ проти України.

Співачці, як живе в Росії, заочно повідомили про підозру.

"Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Під час інтерв'ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла (президента Росії Володимира) Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ", - йдеться у повідомленні СБУ.

У вересні 2023 року Повалій на запрошення так званого "глави" псевдоутворення "ЛНР" виступила в окупованому Луганську, де зі сцени "висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України", нагадує спецслужба.

Їй оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: колабораційна діяльність, ⁠публічні заклики до агресивної війни, виправдовування збройної агресії РФ проти України.

"Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини", - пише СБУ.