ТАCС: понад 1000 полонених з "Азовсталі" доставлено до Росії

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами середи, 8 червня (час київський).

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Українські військові успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають, повідомляє у ранковому зведенні у середу генеральний штаб Збройних сил України.

На Бахмутському напрямку окупанти РФ збільшили інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації, вели обстріли позицій підрозділів ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне, а також завдавали авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка. В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, окупанти відійшли на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій українських військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки військові РФ здійснювали інтенсивний вогневий вплив по позиціях підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по населеному пункту Курахове.

На Слов'янському напрямку росіяни ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, для недопущення проведення контрнаступу українських військ вони проводять інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.

Також, за даними генштабу, у збройних силах Білорусі відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

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Понад тисячу українських військовополонених із захопленого військами РФ заводу "Азовсталь" у Маріуполі доставлено до Росії "для проведення слідчих дій". Про це в ніч на середу, 8 червня, повідомило російське державне агентство новин ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ. За його даними, зараз із захисниками "Азовсталі" "щільно працюють правоохоронні органи". Як повідомляється, понад сто людей можуть перебувати в Москві, зокрема "іноземні найманці, які здалися в Маріуполі". Крім того, найближчим часом до Росії "після проведення очних ставок" планують відправити ще частину українських військовополонених, додало джерело. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Сто днів повномасштабної війни Росії проти України Вибухи та руйнування, військові та їхня техніка, мирні жителі та їхнє горе - DW зібрала знімки, що розповідають про війну Росії проти України, побачену через фотооб'єктиви. УВАГА! Деякі фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

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Сто днів повномасштабної війни Росії проти України За даними Мінкультури України, російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, повністю зруйновано 9 об'єктів. Так, на початку травня ракетний удар РФ знищив музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка у Харківській області. Перед війною у музеї завершилися реставраційні роботи до святкування 300-річчя від дня народження філософа.

Сто днів повномасштабної війни Росії проти України Воєнні злочини, тортури, застосування заборонених боєприпасів, фільтраційні табори і вивезення до Росії: українські та міжнародні правозахисники вказують на масові порушення російським окупаційним режимом базисних прав людини та міжнародних конвенцій. На фото - довідка про проходження російської фільтрації у Маріуполі.

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Сто днів повномасштабної війни Росії проти України Наприкінці третього місяця війни західні партнери практично одночасно оголосили про надання Україні сучасного озброєння та оборонних систем. Від США надійдуть комплекси HIMARS (на фото), Лондон надішле дальнобійні системи M270 MLRS, а ФРН відправить Україні системи ППО IRIS-T. Усі вони, на думку аналітиків, після надходження і розгортання можуть переломити ситуацію на полі бою. Автор: Михайло Бушуєв, Дмитро Каневський

