Символи протесту на вулицях Мінська (фоторепортаж)

У столиці Білорусі всюди можна помітити прикмети протесту. Із його символами бореться влада, але учасники демонстрацій продовжують висловлювати своє ставлення до Лукашенка на вулицях Мінська. Приклади - у фотогалереї DW.
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Білоруська влада розпочала активну роботу над поправками до конституції. Як це вплине на політичну ситуацію у країні? І чи не є це спробою Лукашенка зупинити протести?
Учасникам акцій протесту закидають непокору правоохоронцям, псування міської інфраструктури та автомобіля силовиків. Їм загрожує до трох років в'язниці.
ЄС запустив процедуру встановлення обмежувальних заходів щодо Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців. Рішення набуде чинності наприкінці тижня.