Символи протесту на вулицях Мінська (фоторепортаж)

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

Мінські "діджеї змін"

В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.