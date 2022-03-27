 Генштаб України: Росіяни відмовилися від наступу на Суми | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.03.2022

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Україна

Генштаб України: Росіяни відмовилися від наступу на Суми

Росія 33-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 березня.

Учасниця автопробігу солідарності з Росією у Белграді, 13 березня 2022 року

Учасниця автопробігу солідарності з Росією у Белграді, 13 березня 2022 року

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину неділі, 27 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 00.00 (час київський).

 

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"На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми", - йдеться у зведенні українського Генштабу за підсумками неділі, 27 березня. Російські підрозділи намагаються здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки, зазначається у повідомленні. "Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію Російської Федерації", - зазначено  звіті.

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що російські збройні сили продовжують завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. "У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії", - йдеться у зведенні.

Запеклі бої на Донбасі

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь. "Успіху не має", - констатує український Генштаб. За оперативними даними, росіяни здійснювали артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. "Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначено у зведенні. Вказується також на те, що на Поліському і Сіверському напрямках противник активних наступальних дій 27 березня не проводив.  

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Як повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму "Телеграм"-каналі, ракета, якою ввечері 27 березня було завдано удару по нафтобазі у Луцьку, була запущена з території Білорусі. "Про ракетний удар на Волині. Крилата ракета була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертв немає", - зазначив Погуляйко. 

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Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини фіксує щотижня сотні антиросійських або антиукраїнських правопорушень. "Вчиняються як антиросійські, так і антиукраїнські напади на громадян відповідного походження", - зазначив президент відомства Гольгер Мюнх (Holger Münch) в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. За його словами, щотижня фіксуються близько 200 правопорушень, більшість з яких мають антиросійський характер. Йдеться про образи, погрози і подекуди навіть фізичне насильство. "Фіксуємо випадки псування майна, зокрема написи фарбою з відповідним змістом", - наводить слова Мюнха інформагенція dpa. 
 

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Дедалі більше урядів федеральних земель Німеччини заявляють про кримінальне переслідування людей, які демонструють символ "Z" на знак схвалення російської війни проти України. Слідом за Баварією і Нижньою Саксонією про неприйняття російського символу заявляють урядовці у Берліні. "Якщо при використанні білої "Z" у тому вигляді, як цією літерою позначають російські військові машини, буде очевидний контекст війни, це означатиме підтримку цього нападу. Це було би кримінальним злочином, ми би негайно втрутились", - заявила сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, яке вийде друком у понеділок, 28 березня.

Російський танк в Україні з позначкою Z

Російський танк в Україні з позначкою Z

Заборона використання символу "Z" знайшла також підтримку більшості партій, представлених у Ландтазі Північного Рейну - Вестфалії – фракцій ХДС, ВЛП і СДПН. Земельний міністр з питань допомоги біженцям Йоахім Штамп (Joachim Stamp) висловився за відповідне рішення на загальнонімецькому рівні. "Z - це символ путінського фашизму. Він має бути заборонений на всій території Німеччини", - зазначив політик на своїй сторінці у Twitter.

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