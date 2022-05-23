Світу не загрожує глобальна рецесія - глава МВФ

Світ не стоїть на порозі світової рецесії - таку думку висловила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва у понеділок, 23 травня, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Очікуване МВФ зростання світової економіки у 3,6 відсотка "далеке від рецесії", цитує Георгієву dpa.

Водночас Георгієва припустила,, що рецесія може початися в окремих державах, які мали більш слабку економіку. Це стосується країн, які ще не відновилися після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також держав, сильно залежних від імпорту енергії та продовольства з Росії, уточнила вона. За прогнозами глави МВФ, 2022 рік буде загалом важким через низку криз.

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Раніше Георгієва зазначала, що війна в Україні та пандемія COVID-19 мають масштабні економічні наслідки, до яких відносяться, у тому числі, знижений рівень економічного зростання та зростаюча інфляція. Водночас не можна забувати і про такі довгострокові виклики, як кліматична криза, попередила глава МВФ.

У квітні МВФ опублікував прогноз, згідно з яким на тлі війни Росії проти України зростання світової економіки у 2022 році має становити 3,6 відсотка. Для порівняння: у січні експерти організації прогнозували зростання на 4,4 відсотка.