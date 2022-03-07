Світовий банк затвердив понад 700 мільйонів доларів допомоги Україні

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 7 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями вівторка, 8 березня (час київський)

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Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України на 723 мільйони доларів. Ідеться про додатковий кредит на 350 мільйонів доларів і гарантій на суму 139 мільйонів, 134 мільйони грантового фінансування та 100 мільйонів паралельного фінансування. Швидка виплата підтримки допоможе уряду України надавати критично важливі послуги, у тому числі виплачувати заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

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Уночі російські літаки обстріляли житлові квартали Сум та Охтирки, полвідомляє "Суспільне".

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Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" звернулася до уряду Німеччини із закликом без зволікань прийняти журналістів, які були змушені тікати з Росії. За даними порталу "Агентство", від початку російського вторгнення в Україну у вигнанні опинилися не менше 150 працівників російських ЗМІ.

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"Укрзалізниця" станом на вечір 6 березня перевезла 1,59 мільйона людей зі своду, центру та півдня України на захід країни, повідомив голова правління компанії Олександр Камишин. "Ще 108 тисяч людей скористались послугами "Укрзалізниці", щоб із заходу потрапити за кордон", - цитує Камишина "Інтерфакс".

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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай вітає всі дипломатичні зусилля, які сприяють політичному врегулюванню в Україні, та закликає Росію та Україну продовжити переговорний процес. Він наголосив на "важливості рівноправного діалогу США, НАТО та ЄС з російською стороною з "уважним ставленням до стурбованості Москви в галузі безпеки".

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Міністерка освіти та наукових досліджень ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) закликає федеральні землі якнайшвидше уможливити відвідання шкіл та дитячих садків дітьми, які прибули до Німеччини з України. За її словами, німці мають запропонувати перспективи дітям, які втекли від війни. Федеральний уряд вже перебуває в контакті з владою федеральних земель для вирішення цієї проблеми, зазначила міністерка в інтерв'ю виданню Bild.

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На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно, повідомило міністерство оборони України.

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Командування українських повітряних сил ЗСУ повідомляє у Facebook про перехоплення українськими силами російської "крилатої ракети" та знищення "у повітряному бою поблизу столиці одразу двох ворожих винищувачів". "Третій - у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська", - додано у повідомленні. Крім того, Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки. Ще протягом доби 7 березня березня є дані про збиття одного російськогно гелікоптера та трьох винищувачів.

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Hаслідки авіаудару з боку РФ на Житомирщині

Україна звинувачує Росію у зриві запланованого на 8 березня відкриття гуманітарних коридорів. Хоча маршрут було погоджено з Москвою, а також з Міжнародним комітетом Червоного Хреста через Полтаву, Москва поштою запропонувала нові маршрути лише через Росію та Білорусь, заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця у Нью-Йорку на екстреній нараді з гуманітарної ситуації в Україні. "Закликаю російську сторону повернутись до раніше узгоджених маршрутів, щоб дозволити українським та іноземним громадянам виїхати до Європи", - цитує його агентство dpa.

Між тим представник РФ при ООН Василь Небендзя на тому ж засіданні намагався запевнити, що евакуація буде запропонована також у бік українських міст на захід від Києва. Хоча у заяві російського міноборони незадовго до цього йшлося про те, що гуманітарні коридолри будуть прокладені у бік РФ та Білорусі.

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США спрямовують ще 500 військових для посилення своєї присутності у Європі. Високопоставлений представник Пентагону заявив під час телефонного брифінгу з журналістами, що військових направлять до Німеччини, Греції, Польщі та Румунії. Серед іншого, їхнім завданням буде підтримувати зусилля захисту повітряного простору країн НАТО. Загалом у Європі постійно або тимчасово перебувають близько 100 тисяч солдатів США. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про передислокацію додаткових американських військ до країн Балтії. Найближчими днями до Литви мають прибути ще 400 військових, заявив він після зустрічі з главою литовського міністерства закордонних справ Габріелюсом Ландсбергісом у Вільнюсі.

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Прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон, Канади Джастін Трюдо та Нідерландів Марк Рютте записали спільне відео в підтримку України. "В цей критичний момент ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук військової машини Володимира Путіна", - сказав Джонсон. Лідери запевнили в єдності щодо надання Україні оборонної військової та гуманітарної допомоги, а також щодо накладення санкцій на Росію.

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Український президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання військових, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, в Україну для посилення армії у відсічі збройній агресії РФ. Документ опублікував у Facebook заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Війна в Україні - 07.03.2022 Валерій і Леся планували своє весілля інакше, але відзначати довелося під час війни - на блокпості під Києвом, 6 березня. Серед гостей був і Володимир Кличко, але він залишився за кадром.

Війна в Україні - 07.03.2022 Евакуація жителів з Ірпеня. Це місто вже стало символом жахливих руйнувань і трагедії мирного населеня під час війни, яку почала РФ 24 лютого.

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Війна в Україні - 07.03.2022 Добровольців навчають поводженню з автоматичною зброєю у Львові.

Війна в Україні - 07.03.2022 Евакуація творів мистецтва з Національного музею імені Андрія Шептицького у Львові - одного з найбільших музеїв України, 4 березня. Автор: Микола Пермяков

