 Світовий банк виділяє Україні понад 700 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

Світовий банк виділяє Україні понад 700 мільйонів доларів

На додачу до 700 мільйонів найближчими місяцями Світовий банк виділить Україні пакет допомоги на суму у три мільярди доларів та додаткову підтримку країнам, які приймають українських біженців.

Світовий банк у Вашингтоні

Світовий банк у Вашингтоні

Світовий банк у понеділок, 7 березня, затвердив додатковий пакет бюджетної підтримки для України під назвою "Фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації" або "Вільна Україна" на суму 489 мільйонів доларів США. Пакет складається з додаткового кредиту на 350 мільйонів доларів та гарантій на суму 139 мільйонів доларів, а також з безоплатного фінансування розміром у 134 мільйони доларів та паралельного фінансування розміром у 100 мільйонів доларів. Загальна сума допомоги становить 723 мільйони доларів.

Швидка передача цих коштів допоможе українському уряду надавати критично важливі послуги своєму народу, включно з виплатою зарплат медпрацівникам, виплатою пенсій та реалізацією соціальних програм для вразливих верств населення, говориться в заяві банку.

Світовий банк підтримає країни, які приймають українців

"Група Світового банку вживає термінових заходів, щоб підтримати Україну та її народ перед лицем насильства та серйозних потрясінь, викликаних російським вторгненням, - заявив голова Світового банку Девід Малпас. - Група Світового банку підтримує народ України та регіону. Це перший з багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти впоратися з далекосяжними людськими та економічними наслідками цієї кризи".

Крім того, група Світового банку готує пакет підтримки для України на суму у три мільярди доларів упродовж найближчих місяців, а також додаткову підтримку сусідніх країн, які приймають українських біженців.

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