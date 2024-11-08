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ЕкономікаУкраїна

Світовий банк виділив Україні $750 мільйонів - Шмигаль

Дмитро Шварц
8 листопада 2024 р.

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Світовий банк у Вашингтоні
Світовий банк виділив Україні $750 мільйонівФото: picture-alliance/dpa

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 мільйонів доларів, про що у п'ятницю, 8 листопада, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, Україна отримає кошти в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в ЄС, частину цієї суми виділяють з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується урядом Японії.

"Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Допомога Україні: Світовий банк готовий керувати фондом

Нагадаємо, що 23 жовтня Україна отримала черговий транш за програмою співробітництва з Міжнародним валютним фондом обсягом майже 1,1 мільярда доларів.

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