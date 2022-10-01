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Фото: Pascal Deloche/GODONG/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Світовий банк виділяє Україні пів мільярда доларів

Віолетта Чайковська | Анастасія Шепелева
5 хв. тому

220-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 1 жовтня.

https://www.dw.com/uk/svitovij-bank-vidilae-ukraini-piv-milarda-dolariv/a-63304429

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 1 жовтня (час київський).

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Світовий банк виділяє Україні пів мільярда доларів

Світовий банк оголосив про виділення 530 мільйонів доларів допомогти уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених війною. Кредитні гарантії надали Великобританія (500 мільйонів) і Данія (30 мільйонів).

Загалом Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, з яких 11 мільярдів уже виплачені повністю.

За оцінками банку, потреби України на наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів, при цьому зазначається, що ця цифра зростатиме в міру продовження війни.

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