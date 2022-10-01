На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 1 жовтня (час київський).
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Світовий банк виділяє Україні пів мільярда доларів
Світовий банк оголосив про виділення 530 мільйонів доларів допомогти уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених війною. Кредитні гарантії надали Великобританія (500 мільйонів) і Данія (30 мільйонів).
Загалом Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, з яких 11 мільярдів уже виплачені повністю.
За оцінками банку, потреби України на наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів, при цьому зазначається, що ця цифра зростатиме в міру продовження війни.