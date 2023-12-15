Світовий банк виділяє Україні додатково 1,34 млрд доларів

Світовий банк виділяє Україні черговий транш, який використають на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші видатки бюджету.

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів, про що у п'ятницю, 15 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету. Основна частина цього пакету фінансування - 1,086 млрд - це кошти уряду Японії. Інше - гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF)”, - зазначив він у Telegram.

За його словами, фінансова допомога міжнародних партнерів дає Україні можливість забезпечувати макрофінансову стабільність та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби армії.

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Нагадаємо, що у четвер, 14 грудня, Україна на свої рахунки отримала третій транш за програмою з Міжнародним валютним фондом обсягом майже 900 мільйонів доларів. Ці кошти, за словами прем'єра, підуть на фінансування першочергових бюджетних витрат.

Тогож дня Євросоюз не зміг погодити виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро до 2027 року, окільки вето на виділення цих коштів наклала Угорщина.