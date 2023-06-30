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Світовий банк виділяє Україні 1,5 мільярда доларів

Олександр Куницький
2 год. тому

Кредитні гарантії надав уряд Японії. Кошти спрямують на підтримку реформ у сфері соціального захисту, державних видатків та функціонування ринків.

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Прапор України перед зруйнованою будівлею на КиївщиніФото: Lisi Niesner/REUTERS

Світовий банк оголосив у ніч на п'ятницю, 30 червня, про виділення 1,5 мільярда доларів допомоги уряду України для проведення реформ.

Як повідомляється на сайті банку, позика надається під гарантії уряду Японії в рамках Трастового фонду Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine). Зазначається, що кошти спрямують на підтримки трьох сфер урядових реформ в Україні для пом’якшення наслідків вторгнення Росії. 

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Позика на три реформи

Так, в рамках кредитного пакету передбачено підтримку реформ, які "усунуть потенційні ризики невключення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до програми житлово-комунальних субсидій і забезпечать належне та ефективне адміністрування пенсійних виплат для громадян". Як уточнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, позика СБ допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати.

Ще однією реформою, яку підтримає СБ, стане підвищення підзвітності та прозорості використання державних коштів. Йдеться, зокрема, про створення реєстру пошкодженого або зруйнованого майна, що дасть змогу здійснювати компенсаційні виплати та управляти процесом відновлення житла в Україні.

Третьою реформою, на яку спрямують позику СБ, має стати зміцнення земельного, енергетичного та фінансового ринків. Передбачається поліпшити звітність про вартість угод із землею, зменшити корупційні ризики в процесах приватизації державних земель, підвищити рівень відшкодування витрат на оптових ринках електроенергії та зміцнити стабільність фінансового сектора.

Загалом Світовий банк, включно з останньою позикою, мобілізував для України 37,5 мільярдів доларів.

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Потреба України - понад 400 мільярдів доларів

У березні 2023 року Світовий банк разом з українським урядом, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй оцінили потреби України у майбутньому повоєнному відновленні у 411 мільярдів доларів США. Передбачається, що ці витрати розтягнуться на десять років і мають покриватися за рахунок приватних та державних інвестицій.

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За підрахунками СБ, лише у 2023 році Україні знадобиться 14 мільярдів доларів США на відновлення інфраструктури та будівель. 

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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