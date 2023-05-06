Світові лідери привітали Чарльза ІІІ з коронацією

Чарльз ІІІ отримує привітання з усього світу. Серед голів держав, які привітали Чарльза ІІІ з коронацією, був і президент України Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) був серед світових лідерів, які привітали британського короля Чарльза ІІІ у день його коронації у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в суботу, 6 травня. "Для мене було і є дуже важливим, що він є людиною, яка віддана тісній співпраці між Сполученим Королівством та Європейським Союзом, а також має власний дуже важливий порядок денний щодо сприяння захисту клімату", - сказав Шольц під час візиту до Кенії, цитує dpa.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який очолював німецьку делегацію у Лондоні під час коронації, заявив, що на Чарльза і королеву Каміллу лягає "велика відповідальність". "Ви берете на себе велику відповідальність у час фундаментальних змін та історичних переломних моментів. Наші країни стикаються з давно невідомими загрозами для основ нашого життя і нашої безпеки", - сказав він. "Я впевнений, що з вашим досвідом ви зможете зорієнтувати у часи невизначеності та перехідного періоду", - додав Штайнмаєр, цитує dpa.

Чарльз ІІІ та Камілла вітають своїх підданих після коронації Фото: Hannah McKay/REUTERS

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала коронацію "свідченням незмінної міцності британської монархії". "Символ стабільності і спадкоємності", - написала фон дер Ляєн у Twitter. Натомість президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що члени ЄС "цінують величезний досвід короля у сприянні взаєморозумінню і повазі, його невтомні зусилля, спрямовані на сприяння сталому розвитку нашої планети".

Президент Франції Еммануель Макрон, який також був присутній на церемонії, привітав Чарльза і Каміллу, назвавши їх "друзями Франції". "Пишаюся, що я з вами в цей історичний день", - написав він у Twitter.

Коронація Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві Фото: Victoria Jones/REUTERS

Президент США Джо Байден у своєму привітанні у Twitter наголосив, що міцна дружба між США та Великобританією "є джерелом сили для обох наших народів".

Не лишився осторонь привітань і президент України Володимир Зеленський. "Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства - процвітання та спільних із нами перемог", - сказав Зеленський у традиційному відеозверненні.

Нагадаємо, у суботу у Лондоні у Вестмінстерському абатстві відбулася церемонія коронації Чарльза III як короля Сполученого Королівства.