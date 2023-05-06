  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Карл и Камилла
Король та королева Великобританії Чарльз та КаміллаФото: Frank Augstein/AP/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Світові лідери привітали Чарльза ІІІ з коронацією

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Чарльз ІІІ отримує привітання з усього світу. Серед голів держав, які привітали Чарльза ІІІ з коронацією, був і президент України Володимир Зеленський.

https://p.dw.com/p/4QztO

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) був серед світових лідерів, які привітали британського короля Чарльза ІІІ у день його коронації у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в суботу, 6 травня. "Для мене було і є дуже важливим, що він є людиною, яка віддана тісній співпраці між Сполученим Королівством та Європейським Союзом, а також має власний дуже важливий порядок денний щодо сприяння захисту клімату", - сказав Шольц під час візиту до Кенії, цитує dpa.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який очолював німецьку делегацію у Лондоні під час коронації, заявив, що на Чарльза і королеву Каміллу лягає "велика відповідальність". "Ви берете на себе велику відповідальність у час фундаментальних змін та історичних переломних моментів. Наші країни стикаються з давно невідомими загрозами для основ нашого життя і нашої безпеки", - сказав він. "Я впевнений, що з вашим досвідом ви зможете зорієнтувати у часи невизначеності та перехідного періоду", - додав Штайнмаєр, цитує dpa.

Чарльз ІІІ та Камілла вітають своїх підданих після коронації
Чарльз ІІІ та Камілла вітають своїх підданих після коронації Фото: Hannah McKay/REUTERS

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала коронацію "свідченням незмінної міцності британської монархії". "Символ стабільності і спадкоємності", - написала фон дер Ляєн у Twitter. Натомість президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що члени ЄС "цінують величезний досвід короля у сприянні взаєморозумінню і повазі, його невтомні зусилля, спрямовані на сприяння сталому розвитку нашої планети".

Президент Франції Еммануель Макрон, який також був присутній на церемонії, привітав Чарльза і Каміллу, назвавши їх "друзями Франції". "Пишаюся, що я з вами в цей історичний день", - написав він у Twitter.

Коронація Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві
Коронація Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатствіФото: Victoria Jones/REUTERS

Президент США Джо Байден у своєму привітанні у Twitter наголосив, що міцна дружба між США та Великобританією "є джерелом сили для обох наших народів".

Не лишився осторонь привітань і президент України Володимир Зеленський. "Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства - процвітання та спільних із нами перемог", - сказав Зеленський у традиційному відеозверненні.

Нагадаємо, у суботу у Лондоні у Вестмінстерському абатстві відбулася церемонія коронації Чарльза III як короля Сполученого Королівства.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Мисткиня Дженніфер Ліндсей-Кларк біля шоколадного бюста Чарльза

Дуже по-британськи: як народ готується до коронації Чарльза ІІІ

Дуже по-британськи: як народ готується до коронації Чарльза ІІІ

Мініатюрні корони лего, воскові фігури, шоколадні бюсти: шанувальники королівської родини та спритні підприємці теж активно готуються до коронації Чарльза та Камілли, яка має відбутися 6 травня.
Суспільство5 травня 2023 р.8 фото
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Карл и Камилла

Світові лідери привітали Чарльза ІІІ з коронацією

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (праворуч) і держсекретар у його міністерстві Патрік Ґрайхен

Кумівство в Німеччині? Скандал в оточенні віцеканцлера

Кумівство в Німеччині? Скандал в оточенні віцеканцлера

Політика15 год. тому
Як проводитимуть коронацію Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Суспільство16 год. тому
external

Як поранені військові ЗСУ відновлюються через спорт

Як поранені військові ЗСУ відновлюються через спорт

Суспільство5 травня 2023 р.04:42 хв.
Стос німецьких газет

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Конфлікти5 травня 2023 р.
external

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Суспільство5 травня 2023 р.29:24 хв.
Набої в руках українського солдата під Бахмутом

"Воєнна економіка": як ЄС хоче допомогти Києву зі снарядами

"Воєнна економіка": як ЄС хоче допомогти Києву зі снарядами

Конфлікти5 травня 2023 р.
На головну сторінку