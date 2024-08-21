Світло в Україні не вимикатимуть 22 серпня - "Укренерго"

В Україні у четвер не планують застосовувати графіки відключення електрики, повідомили в "Укренерго". Однак у компанії закликають українців споживати електроенергію ощадливо.

У четвер, 22 серпня, в Україні не планують застосовувати відключення електроенергії, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Водночас там зауважили, що у разі зміни ситуації про обмеження повідомлять додатково.

У компанії також закликали споживати електроенергію ощадливо та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

Від понеділка в Україні повернули обмеження електропостачання

Через спекотну погоду та брак генерації з понеділка, 19 серпня, в Україні знову почали запроваджувати обмеження на енергопостачання.

Піковий період споживань припадає на вечір, коли люди вмикають велику кількість електроприладів, тому саме в цей час уже три дні поспіль застосовували графіки відключення світла.

За прогнозами енергетиків, за умови помірної температури та відсутності нових атак по енергетичній інфраструктурі з боку Росії нових відключень електрики може не бути до другої половини жовтня.