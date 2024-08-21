  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоУкраїна

Світло в Україні не вимикатимуть 22 серпня - "Укренерго"

Степан Смишляєв
21 серпня 2024 р.

В Україні у четвер не планують застосовувати графіки відключення електрики, повідомили в "Укренерго". Однак у компанії закликають українців споживати електроенергію ощадливо.

https://p.dw.com/p/4jkii
Софійський собор у Києві з підсвіткою
В Україні не планують обмежувати електропостачання в четвер 22 серпняФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

У четвер, 22 серпня, в Україні не планують застосовувати відключення електроенергії, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Водночас там зауважили, що у разі зміни ситуації про обмеження повідомлять додатково.

У компанії також закликали споживати електроенергію ощадливо та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00. 

Від понеділка в Україні повернули обмеження електропостачання

Через спекотну погоду та брак генерації з понеділка, 19 серпня, в Україні знову почали запроваджувати обмеження на енергопостачання.

Піковий період споживань припадає на вечір, коли люди вмикають велику кількість електроприладів, тому саме в цей час уже три дні поспіль застосовували графіки відключення світла.

За прогнозами енергетиків, за умови помірної температури та відсутності нових атак по енергетичній інфраструктурі з боку Росії нових відключень електрики може не бути до другої половини жовтня.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Лампи розжарення (символічне фото)

Літні відключення світла - репетиція зимових блекаутів?

Літні відключення світла - репетиція зимових блекаутів?

Через наслідки російських атак на українську енергетику економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців в наступні роки, кажуть в уряді. Експерти закликають уже готуватися до важкої зими.
Економіка4 червня 2024 р.
Відключення електрики

Гендиректор Yasno: Взимку світло може бути 5-6 годин на добу

Гендиректор Yasno: Взимку світло може бути 5-6 годин на добу

Дефіцит генерації електроенергії взимку може сягнути 35 відсотків при нинішніх 15-25, тож "досить реально", що світло в будинках буде по 5-6 годин на день, каже Сергій Коваленко.
Конфлікти14 червня 2024 р.
В Україні разом з відключенням світла зникає мобільний зв'язок

Немає світла - немає мобільного зв'язку: чи можна вирішити проблему

Немає світла - немає мобільного зв'язку: чи можна вирішити проблему

Разом із відключенням світла українці почасти залишаються без мобільного зв'язку та інтернету. Оператори запевняють, що вже інвестували в енергостійкість значні суми, влада зобов'язала їх робити ще більше. Та чи вийде?
Економіка30 липня 2024 р.
Більше публікацій