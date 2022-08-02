Світлана Лобода: "Хочу бути на боці світла, добра, правди"

18.08.2022 18 серпня 2022 р.

Співачка Світлана Лобода розпочала світове турне на підтримку України. У Ризі відбувся її перший концерт від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В інтерв'ю DW Лобода розповіла про своє "переродження".