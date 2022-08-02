Світлана Лобода: "Хочу бути на боці світла, добра, правди"

КультураУкраїнаСвітлана Лобода: "Хочу бути на боці світла, добра, правди"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКультураУкраїна18.08.202218 серпня 2022 р.Співачка Світлана Лобода розпочала світове турне на підтримку України. У Ризі відбувся її перший концерт від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В інтерв'ю DW Лобода розповіла про своє "переродження". https://www.dw.com/uk/svitlana-loboda-hocu-buti-na-boci-svitla-dobra-pravdi-18082022/video-62838267Реклама