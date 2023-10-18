Світ шокований ударом по лікарні в Газі

Очільник Євроради Шарль Мішель назвав удар по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази порушенням міжнародного права. У МЗС ФРН шоковані повідомленнями про сотні загиблих. Президент Франції також засудив цей удар.

Порушенням міжнародного права назвав удар по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази очільник Європейської ради Шарль Мішель. "Атака на цивільну інфраструктуру не відповідає міжнародному праву", - заявив він після відеоконференції глав країн-членів Євросоюзу, повідомляє, у вівторок, 17 жовтня, агенція AFP.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що немає жодного виправдання удару по лікарні, в якій перебувало багато медичного персоналу та цивільних. "Всі факти мають бути встановлені, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написала вона в своєму мікроблозі в X.

В Міністерстві закордонних справ ФРН також заявили, що шоковані повідомленнями про сотні загиблих у лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази. "Цивільні об'єкти, зокрема повністю діюча лікарня з пацієнтами і медичним персоналом, за жодних обставин не повинні зазнавати нападів з будь-якої сторони", - йдеться в повідомленні в мікроблозі Х відомства.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив удар по лікарняному комплексу, додавши, що ніщо не може виправдати напад на лікарню і на мирних жителів. В своєму акаунті в Х він закликав "без зволікання" відкрити гуманітарний коридор у Сектор Гази і "пролити все світло" на обставини цього удару.

Генсек ООН закликав до припинення вогню на Близькому Сході

Крім того, генсек ООН Антоніу Гутерріш також рішучим чином засудив удар по лікарні. "Я нажаханий вбивством сотень палестинських мирних жителів унаслідок сьогоднішнього удару по лікарні в Секторі Гази", - написав Гутерріш у мікроблозі Х, також наголосивши, що лікарні та медичний персонал захищені міжнародним гуманітарним правом.

Окрім того, він закликав до негайного гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході, щоб полегшити страждання людей там.

У своєму акаунті в соцмережі X президент США Джо Байден висловив обурення і глибокий смуток через вибух в лікарні Аль-Ахлі в Газі та жахливі людські жертви. Він наголосив, що доручив команді з питань національної безпеки "продовжувати збирати інформацію про те, що саме сталося".

"Сполучені Штати однозначно виступають за захист життів цивільних під час конфлікту, і ми в жалобі за пацієнтами, медичним персоналом та іншими невинними людьми, які загинули або були поранені в цій трагедії", - зазначив президент США.

Читайте також: Байден відклав візит до Йорданії на тлі удару по лікарні в Газі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що нажаханий загибеллю людей внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі. "Мої думки з тими, хто втратив близьких. Вкрай важливо, щоб невинне цивільне населення було захищене, а міжнародного права дотримувалися. Разом ми повинні визначити, що сталося. Має бути відповідальність", - написав він у Х.

Протести в країнах із мусульманською більшістю жителів

У Йорданії, Лівані, Тунісі, Марокко, Іраку, у лівійському Тріполі, а також у турецькому Стамбулі ввечері 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня відбулися акції у зв'язку з ударом по лікарні, у якому палестинська та ізраїльська сторона звинувачують одна одну, і внаслідок якого, згідно з попередніми заявами, загинули сотні людей.

Повідомляється, що внаслідок удару по лікарні в Газі загинули сотні людей Фото: Dawood Nemer/AFP via Getty Images

У столиці Йорданії Аммані ввечері 17 жовтня сотні демонстрантів спробували проникнути в посольство Ізраїлю, про що повідомило йорданське інформаційне агентство Petra. Водночас джерела в йорданських спецслужбах спростували повідомлення про те, що будівлю було нібито взято штурмом. За їхніми словами, протестувальників витіснили.

У столиці Лівану Бейруті також відбулися масові акції протесту. У південних передмістях на вулиці вийшли прихильники підтримуваного Іраном ліванського ісламістського руху "Хезболла", який закликає до "дня гніву". Інші демонстранти зібралися біля посольств США і Франції в Бейруті, передає dpa.

У столиці Тунісу біля посольства Франції зібралися сотні демонстрантів, повідомляє державне агентство TAP. Акції відбулися також у Рамаллі та інших містах Палестинської національної автономії.

У Стамбулі десятки демонстрантів зібралися біля консульства Ізраїлю, деякі розмахували палестинськими прапорами і скандували антиізраїльські гасла, передає агентство Anadolu. Антиізраїльські демонстрації відбулися також у столиці Ірану Тегерані.

Читайте також: Безпека Ізраїлю як "державна доктрина" ФРН: що це означає?