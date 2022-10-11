Суд зобов'язав Росію виплатити $2,63 млрд у справі "ЮКОСу"

Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляцію Росії і зобов'язав її виплатити 2,63 мільярда доларів (2,7 млрд євро) колишній структурі нафтової російської групи "ЮКОС" - компанії Yukos Capital Sarl, повідомило інформагентство AFP увечері в понеділок, 10 жовтня.

У липні минулого року Міжнародний арбітраж під егідою Постійного третейського суду в Гаазі присудив Yukos Capital компенсацію в розмірі п'яти мільярдів доларів з урахуванням відсотків і судових витрат. Однак у серпні Росія звинуватила компанію в розсекреченні рішення суду і, отже, в порушенні конфіденційності розгляду. Проте Федеральний суд Швейцарії не взяв до уваги цей аргумент і відхилив вимогу Москви.

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"ЮКОС" проти РФ

Справа російської нафтової компанії "ЮКОС" розпочалася 2003 року, коли її звинуватили у несплаті податків. Співвласників компанії Михайла Ходорковського та підприємця Платона Лебедєва заарештували та засудили до позбавлення волі. Компанію було оголошено банкрутом у 2007 році, більшість її активів унаслідок сумнівного аукціону придбав концерн "Роснефть".

Ходорковський став затятим критиком президента РФ Володимира Путіна і провів десять років у в'язниці, перш ніж його помилували і дали дозвіл виїхати за кордон. Його звільнили у грудні 2013 року, Лебедєва - у січні 2014-го.

У липні 2014 року Третейський суд Гааги задовольнив позов колишніх акціонерів "ЮКОСу" і зобов'язав Росію сплатити їм 50 мільярдів доларів компенсації за експропріацію компанії. Згідно з постановою арбітражу, російська сторона на початку 2000-их років здійснила повномасштабну атаку на нафтову компанію та її бенефіціарів з метою збанкрутувати її та заволодіти її активами, одночасно усунувши главу компанії Михайла Ходорковського з політичної арени.

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