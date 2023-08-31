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ПолітикаШвейцарія

Швейцарія збирається посилити санкції проти РФ і Білорусі

Анатолій Арні | Анастасія Шепелева
31 серпня 2023 р.

Влада Швейцарії розглядає нові заходи щодо боротьби з відмиванням коштів і обходом санкцій ЄС.

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Прапор Швейцарії на будівлі банку
Швейцарський уряд представив законопроєкт, що передбачає посилення контролю за виконанням санкцій Євросоюзу та експортних обмежень, запроваджених щодо Росії та Білорусі.Фото: DW

Уряд Швейцарії представив на засіданні 30 серпня законопроєкт про посилення боротьби з відмиванням коштів у країні. Нові заходи передбачають посилення контролю за виконанням санкцій Європейського Союзу та експортних обмежень, запроваджених щодо Росії та Білорусі.

Швейцарська влада хоче запровадити реєстр бенефіціарів зареєстрованих у країні юридичних осіб. Він не буде публічним, доступ до нього матимуть тільки органи влади, щоб правоохоронці швидше та надійніше могли визначати справжнього власника компанії. Навіть після припинення існування компанії дані про неї в реєстрі зберігатимуться ще 10 років.

Контролюючі органи Швейцарії отримають більше повноважень задля отримання від регіональної влади даних про діяльність і власників зареєстрованих у країні компаній, а також зможуть у спрощеному порядку передавати цю інформацію суду та іншим органам.

Крім цього, наявні заходи щодо боротьби з відмиванням коштів планується поширити на консалтингові компанії. Також пропонується знизити верхній ліміт з купівлі дорогоцінних металів за готівку - зі 100 тисяч франків до 15 тисяч.

Обговорення законопроєкту триватиме до 29 листопада, а наступного року його представлять в остаточному вигляді.

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Швейцарський нейтралітет

Від початку повномасштабної війни Росії проти України владу Швейцарії неодноразово критикували за небажання відходити від принципів нейтралітету, зокрема за відмову конфіскувати активи росіян і передати Україні озброєння чи боєприпаси.

Навесні країни Великої сімки надіслали Швейцарії лист з критикою її роботи з блокування підсанкційних російських активів. Тоді G7 заявила про необхідність посилити політику Швейцарії для протидії обходу санкцій.

Швейцарія заблокувала деякі рахунки росіян і посилювала контроль за ними, а в середині серпня приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС щодо Росії. Однак парламент країни відхилив законопроєкт, що дозволяє третім країнам передавати Україні зброю швейцарського виробництва

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