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Кассіс: Швейцарія хоче обговорити підсумки саміту з РФ і КНР

Валерій Сааков
16 червня 2024 р.

Попри те, що РФ і КНР не брали участі в "саміті миру" в Швейцарії, Берн має намір обговорити з ними підсумки зустрічі, повідомив очільник МЗС Швейцарії Кассіс.

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Делегації України, Швейцарії та США на "саміті миру"
Делегації України, Швейцарії та США на "саміті миру"Фото: EPA/MICHAEL BUHOLZER

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс (Ignazio Cassis) озвучив наміри його країни обговорити з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі в "саміті миру" в Швейцарії, підсумки цієї зустрічі. Відповідну заяву Кассіс зробив у неділю, 16 червня, під час пресконференції за підсумками заходу.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", - сказав швейцарський міністр, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Водночас інших деталей щодо цього наміру він не навів.

Кассіс вказав на дилему через відсутність на саміті РФ

Водночас Кассіс вказав на дилему, котра виникла через те, що РФ не брала участі у цьому заході, адже переважна більшість рішень, які були ухвалені на саміті, по суті, не можуть бути ухвалені без участі Росії. Він наголосив, що саме з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого саміту - питання ядерної безпеки, продовольчої безпеки та звільнення полонених, а також повернення депортованих дітей. Натомість з цієї ж причини питанням для обговорення не стало, наприклад, питання територіальної цілісності, тому що наразі перспективи його обговорення між сторонами не передбачають результату.

Берн детально обговорить результати саміту з КНР

Також Швейцарія проведе детальне обговорення результатів саміту і з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм", запевнив Кассіс. Глава МЗС Швейцарії нагадав, що на початковому етапі ці країни пропонували взаємну підтримку, але потім сказали "ні", побачивши, що на цьому етапі неможливо залучити Росію.

"Зараз ми проведемо з цими країнами глибокі дискусії і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед", - наголосив Кассіс.

Крім того, Китай і Бразилія можуть піти іншим шляхом, наголосив він, і йдеться також про пошук способу об'єднати ці різні підходи.

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