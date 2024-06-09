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СуспільствоШвейцарія

Швейцарці підтримали розширення відновлюваної енергетики

Дмитро Шварц
9 червня 2024 р.

Мешканці Швейцарії на референдумі проголосували за сприяння розширенню відновлюваних джерел енергії. Цим вони підтримали дозвіл на будівництво або розширення 16 ГЕС, великих сонячних і вітрових електростанцій.

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Cонячні панелі у колишніх супутникових антенах в Швейцарії
Cонячні панелі у колишніх супутникових антенах в Швейцарії Фото: Gabriel Monnet/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Мешканці Швейцарії на референдумі у неділю, 9 червня, проголосували за сприяння розширенню відновлюваних джерел енергії.  

Як повідомляє агенція dpa, згідно з попередніми результатами, 69 відсотків громадян країни, які взяли участь у голосуванні, підтримали дозвіл на будівництво або розширення 16 гідроелектростанцій. Також це рішення сприяє будівництву великих сонячних і вітрових електростанцій відповідно до мети уряду збільшити виробництво електроенергії всередині країни.

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Противники цієї ініціативи, які й ініціювали референдум, стверджували, що ухвалений нещодавно закон про постачання електроенергії призведе до погіршення навколишнього середовища, включаючи вирубку лісів для вітрових турбін, спотворення альпійських ландшафтів сонячними батареями та затоплення місць для гідроенергетики.

Зараз Швейцарія значною мірою покладається на атомну енергетику, на яку припадає 36 відстків її енергії. Існуючі атомні електростанції працюватимуть до тих пір, поки вони будуть вважатися безпечними.

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На референдумі швейцарці також відхилили три інші ініціативи, в тому числі  щодо обмеження витрат на медичне страхування.

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