Три країни виділять майже 15 млн євро на продовольчу безпеку

Швеція, Швейцарія і Фінляндія оголосили про виділення грошей для допомоги з забезпеченням продовольчої безпеки. Зокрема, йдеться про фінансуванняя ініціативи "Зерно з України".

Швеція виділяє додатково близько 8,7 мільйона євро на реалізацію ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України"), метою якої є транспортування українського зерна до найбідніших країн світу. Про це повідомляється у неділю, 26 листопада, на сторінці прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона в соцмережі X (колишній Twitter).

"Радий повідомити, що Швеція надасть ще 100 мільйонів шведських крон ( близько 8,7 мільйона євро - Ред.) на ініціативу "Зерно з України" через Всесвітню продовольчу програму (WFP). Україна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку, попри триваючу агресивну війну Росії", - йдеться у заяві.

Читайте також: На продовження ініціативи "Зерно з України" зібрали 100 млн доларів - Зеленський

Своєю чергою, посольство Швейцарії в Україні повідомило, що під час саміту з продовольчої безпеки, що відбувся в Києві в суботу, 25 листопада, президент країни Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок, перерахувавши три мільйони швейцарських франків (3,1 мільйона євро - Ред.) Всесвітній продовольчій програмі.

“Внаслідок агресивної війни РФ близько 11 мільйонів людей в Україні залежать від продовольчої допомоги”, - йдеться у повідомленні на сторінці посольства в соцмережі X.

Читайте також: Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Крім цього, днями міністерство закордонних справ Фінляндії також заявило, що держава надасть Україні додаткову підтримку для забезпечення продовольчої безпеки та експорту зерна.

“Фінляндія надасть три мільйони євро додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні. Фінансування буде використане для підтримки українського експорту зерна до країн, де продовольча безпека зазнала негативного впливу від вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні. Інша частина грошей буде використана для допомоги в розмінуванні земель для відновлення сільськогосподарського виробництва, йдеться у заяві МЗС Фінляндії.

Зокрема, два мільйони євро з наданого фінансування будуть спрямовані Ініціативі "Зерно з України", яку реалізує Всесвітня продовольча програма.

Ініціатива "Зерно з України"

У листопаді 2022 року на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу, українська влада ініціювала програму Grain From Ukraine ("Зерно з України").

За перший рік ініціативи на постачання українського зерна країнам, які найбільше цього потребують, було закумульовано 180 мільйонів доларів. До ініціативи приєдналося близько 30 учасників. В рамках програми до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену було поставлено 170 тисяч тонн українського зерна, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками другого саміту Grain from Ukraine.

Читайте також: Україна отримає морські катери для конвоювання суден через "зерновий коридор" - Зеленський

Також було вирішено продовжити цю програму і у 2024 році, на що вже зібрали 100 мільйонів доларів. Зокрема, прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте під час свого виступу заявила, що її країна в рамках ініціативи до кінця року виділить два мільйони євро.