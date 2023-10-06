Швеція надасть Україні військову допомогу ще на $200 млн

Швеція надішле Україні новий пакет військової допомоги вартістю 2,2 мільярда крон (199 мільйонів доларів), оголосив у п'ятницю, 6 жовтня, міністр оборони країни Пал Йонсон.

За його словами, до цього пакета увійдуть переважно артилерійські боєприпаси.

Йонсон також повідомив, що шведський уряд офіційно доручив збройним силам країни вивчити питання можливої відправки Україні винищувачів Gripen. Такий аналіз має бути проведений до 6 листопада, зазначив він.

Однак міністр повторив позицію Стокгольма, яка полягає в тому, що з міркувань внутрішньої безпеки виділення літаків Повітряним силам Збройних сил України (ЗСУ) можливе лише після вступу Швеції до НАТО, інформує агенція Reuters.

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Новий пакет військової допомоги стане 14-м за рахунком, який Швеція надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, а загальна вартість допомоги, наданої країною, перевищить таким чином 22 мільярди крон (майже два мільярди доларів).

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