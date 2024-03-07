Швеція 7 березня має завершити процедури для вступу в НАТО

Країни-члени НАТО ухвалили необхідні рішення для вступу Швеції в Альянс. "Швеція незабаром стане 32-м членом НАТО", - наголосив прем'єр країни Ульф Крістерссон. Очікується, що це відбудеться 7 березня.

Всі країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) у четвер, 7 березня, схвалили протокол Швеції про вступ і запросили країну приєднатися до Альянсу. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Швеція незабаром стане 32-м членом НАТО", - написав у соцмережі Х Крістерссон, який перебуває у Вашингтоні, щоб передати необхідні документи Альянсу.

Водночас Державний департамент США оприлюднив документ , у якому вказано, що 7 березня "були виконані умови для набуття чинності" протоколу про приєднання Королівства Швеція до НАТО. "Відповідно, протокол набув чинності 7 березня 2024 року", - йдеться в документі.

Уряд Швеції окремо повідомив, що ухвалить офіційне рішення про приєднання країни до НАТО в четвер, що завершить необхідні процедури для її вступу, зауважує Reuters.

Шлях Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня 2023 року. Прийняття Швеції до НАТО довгий час не схвалювали Туреччина та Угорщина. Зрештою парламент Туреччини ратифікував її у січні, а Угорщини - у лютому 2024 року.

Для НАТО приєднання Швеції та Фінляндії - найзначніше розширення за останні десятиліття. Це також посилило напруженість у відносинах Альянсу з Росією, адже Фінляндія має сухопутний кордон з РФ протяжністю близько 1300 кілометрів, а із вступом Швеції все узбережжя Балтійського моря стане територією НАТО, за винятком російського узбережжя і його ексклаву - Калінінградської області.

Росія пригрозила вжити невизначених "політичних і військово-технічних контрзаходів" у відповідь на приєднання Швеції до НАТО, зазначає Reuters. Так само вона погрожувала і через вступ Фінляндії.

Хоча Стокгольм наближався до НАТО протягом останніх двох десятиліть, понад 200 років Швеція уникала військових альянсів і займала нейтральну позицію під час воєн, наголошує агенція.