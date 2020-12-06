Святий Миколай та його важлива місія
Він сумлінно виконує свою місію уже не одне століття поспіль. Тепер і в Україні Святий Миколай приносить ласощі дітям 6 грудня. Як йому вдається одночасно бути всюди, дивіться у фотогалереї DW.
На шляху з палицею та в митрі
У 4-му столітті Миколай був єпископом у Мирії, столиці римської провінції Лікії. Нині це зовсім поруч із містом Демре в Туреччині. Згідно з легендою, Миколай роздав бідним весь статок своїх заможних батьків. Миколай вважається передвісником народження Христа й майже всюди перетворився на символічну фігуру передріздвяного часу.
Святий Миколай в Україні
З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар День Святого Миколая в Україні тепер теж відзначають 6 грудня, а Різдво - 25 грудня. Тому український Святий Миколай, як і його "колеги" в більшості країн християнського світу, робить свою роботу - приносить смаколики й подарунки дітям - у ніч на 6 грудня.
Святий Миколай - для слухняних, для неслухняних - Кнехт Рупрехт
У багатьох католицьких регіонах Німеччини Святий Миколай з'являється в супроводі слуги Кнехта Рупрехта. Озброєний хворостиною та з мішком за плечима Кнехт Рупрехт погрожує побити або забрати з собою неслухняних дітей. У Франції цей дідуган приходить під прізвиськом Пер-Футар, у Нідерландах - Чорний Піт, у Швейцарії - Шмуцлі, а в Австрії та на півдні Німеччини його називають Крампус.
З великим почетом
Дикі фігури в хутрі та соломі супроводжують Святого Миколая від хати до хати. Вони гучно дзеленчать дзвонами та голосно кричать, аби відігнати злих духів. У німецькому регіоні Берхтесґаденер Ланд, що в Баварії, стародавній язичницький ритуал з часом інтегрувався в християнські звичаї і є популярним видовищем щороку 5 і 6 грудня.
Конвеєр шоколадних миколайчиків
Шоколадні фігурки у формі Святого Миколая виробляються ще з 1820 року, і перші з них виготовлялися повністю вручну з шоколаду. У Німеччині щороку виробляють близько 150 мільйонів шоколадних миколайчиків, відлитих у формах і порожніх усередині.
Забіг Санта-Клаусів
Санта-Клаус - американський аналог Святого Миколая - вперше з'явився у рекламі Coca Cola у 1931 році у тому вигляді, у якому його всі знають - у типовому червоно-білому костюмі та з сивими волоссям й бородою. У Німеччині він також є, й його називають Вайнахтсманн (нім. Weihnachtsmann - "різдв'яний чоловік"). На фото - щорічний забіг Санта-Клаусів у землі Бранденбург.
Святий Миколай - навіть під водою
Навіть спеціальні роботи, такі як годування риб у 250 000-літровому акваріумі Multimar Wattforum у місті Теннінг у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, послідовники Святого Миколая виконують оперативно.
Книжана вода - для Святого Миколая не проблема!
На щорічному Всесвітньому конгресі Санта-Клаусів у столиці Данії Копенгагені більше сотні чоловіків, а останнім часом дедалі більше жінок, з 15 країн світу готуються до своєї напруженої різдвяної роботи.
Дружній візит верхи на верблюді
Святий Миколай повинен бути гнучким у виборі засобів пересування. Велосипед у Німеччині, сани з оленями у Фінляндії чи верхи на верблюді вздовж Червоного моря в Єгипті - завдяки білій бороді, хутряній червоній шубі та шапці, ефект впізнаваності гарантовано навіть у мусульманських регіонах.
Святий Миколай на поліцейському радарі
На цьому знімку з поліцейського радару контролю швидкості зафіксовано Святого Миколая з його водієм - вірогідно це Кнехт Рупрехт - на трасі в Мюнхені. Транспортний засіб їхав на десять кілометрів швидше за дозволених 50 км/год. Зважаючи на брак часу, в умовах якого працює Святий Миколай перед 6 грудня, поліція обмежилася попередженням.
Святий Миколай - одразу та всюди
Як Святому Миколаю вдається одночасно з'являтися в різних місцях по всьому світу, мабуть, назавжди залишиться його таємницею. Зрозуміло лише одне, що він і наступного року прийде до нас знову.