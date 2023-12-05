У багатьох католицьких регіонах Німеччини Святий Миколай з'являється в супроводі слуги Кнехта Рупрехта. Озброєний хворостиною та з мішком за плечима Кнехт Рупрехт погрожує побити або забрати з собою неслухняних дітей. У Франції цей дідуган приходить під прізвиськом Пер-Футар, у Нідерландах - Чорний Піт, у Швейцарії - Шмуцлі, а в Австрії та на півдні Німеччини його називають Крампус.