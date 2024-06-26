Супутники фіксують пожежу в Криму, звідки пускають "шахеди"

Отримані з космосу дані свідчать, що 25 червня палало на мисі Чауда, звідки РФ запускає по Україні ударні дрони Shahed. Раніше про пожежу в цьому районі повідомляв проєкт Крим.Реалії.

Як показують дані супутникового моніторингу, 25 червня запала пожежа в районі мису Чауда в анексованому Росією Криму - там, де розташований військовий полігон армії РФ і звідки російські війська запускають дрони типу Shahed-136/131 по Україні. Про це в середу, 26 червня, повідомило видання "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки, оприлюднені на сайті моніторингу пожеж NASA.

"Займання сталося орієнтовно на південно-східному березі Феодосійської затоки. Що спричинило пожежу - невідомо: про атаки ракет чи безпілотників на цей район Криму в останні дні не повідомляли", - пишуть журналісти.

Раніше про пожежу в цьому районі повідомляв проєкт "Крим.Реалії" з посиланням на дані очевидців.

Як нагадує видання, наприкінці 1980-х військовий полігон на мисі закрили, однак у 2016 році РФ знову відновила його роботу, а вже 2019 року російські повітряно-космічні сили проводили тут авіашоу і навчання. У період з 1 листопада 2022 року по 30 травня 2023 року мешканцям окупованого півострова забороняли вхід на територію мису. В російських ЗМІ писали, що там будуть проводитися заходи з забезпечення випробувальних робіт.

Чергова успішна операція українських військових і спецслужб?

Показово, що днями у Військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ) підтвердили знищення складу "шахедів" і супутньої інфраструктури на Кубані.

Атаку на склад ВМС разом зі Службою безпеки України (СБУ) провели в ніч на 21 червня. "Нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136, навчальних корпусів, пунктів управління та зв'язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї РФ", - казали українські військові.

У ВМС також повідомили, що під час атаки, крім самих "шахедів" вдалося знищити "кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків Shahed-136 та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем".