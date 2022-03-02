 Суперечлива інформація щодо контролю над Херсоном | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.03.2022

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Україна

Суперечлива інформація щодо контролю над Херсоном

Росія 31-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 26 березня.

Мітинг проти російської окупації у Херсоні,

Мітинг проти російської окупації у Херсоні, 13 березня 2022 року

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України. DW стежить за подіями суботи, 26 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайтехроніку війни в Україні за другу половину дня п'ятниці, 25 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

 

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Низка інформаційних агенцій з посиланням на неназваного представника Міністерства оборони США повідомляють про спроби Збройних сил України повернути контроль над Херсоном. "Українці намагаються відбити Херсон. За нашою оцінкою, Херсон на даний момент знову став територією, за яку точаться бої", - наводить слова представника Пентагону у ніч на суботу, 26 березня інформаційна агенція AFP. Як зазначив у розмові з журналістами американський посадовець, контроль російської армії над містом є хитким. "Ми не можемо достеменно підтвердити, хто на даний момент контролює Херсон. Однак місто не настільки однозначно перебуває під російським контролем, як раніше", - зазначив анонімний посадовець. 

Посилаючись на брифінг представника Пентагону, про бої за відновлення українськими силами контролю за Херсоном повідомляє й інформаційна агенція dpa. Посадовець міноборони США, зазначає агенція, вказав на значні проблеми росіян з логістикою. За даними співрозмовника у Вашингтоні, багато що вказує на наміри Москви перекинути в Україну додаткові сили, що нині перебувають у Грузії. 

Водночас, українські органи влади не підтверджують інформацію про втрату контролю над Херсоном з боку росіян. "Українська правда" з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагуту повідомляє, що місто контролює російська армія. Видання повідомляє з посиланням на джерела у Києві, що Збройні сили України ведуть бої на території Херсонської області, однак не у Херсоні. 

Ти часом віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила сподівання, що Російська Федерація дозволить у суботу автомобілям ООН проїхати гуманітарним коридором до Херсона. "На завтра ООН обіцяє, що домовиться з росіянами про відкриття для машин ООН гуманітарного коридору і вони обіцяють завезти медикаменти та продукти. Подивимося, але нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон", - навела слова Верещук інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна" ввечері у п'ятницю, 25 березня.

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Докладно

Мітинг проти російської окупації у Херсоні,

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