Сунак заперечив намір Лондона навчати бійців ЗСУ в Україні

За словами прем'єра Великобританії, заява глави міноборони Шеппса - це плани "не для тут і зараз", а на довгострокову перспективу.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак спростував заяву міністра оборони Гранта Шеппса про те, що найближчим часом британські військові можуть розпочати тренування українців на території України.

Як повідомляє Sky News, у неділю, 1 жовтня, під час візиту до Бернлі прем’єр-міністр сказав журналістам, що озвучені Шеппсом плани "не для тут і зараз".

"Я думаю, що про це повідомили некоректно", - наголосив він.

Сунак нагадав, що британські військові навчають українців у Великобританії та додав: "Те, що міністр оборони говорив, цілком можливо, одного дня станеться в майбутньому - провести частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Немає британських солдатів, яких відправлять воювати в поточному конфлікті. Цього не відбувається".

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Заява Гранта Шеппса

Нагадаємо, 30 вересня видання The Telegraph опублікувало інтервʼю з міністром оборони Великобританії Грантом Шеппсом, у якому він заявив, що планує "наблизити навчання" українських військових до України й перенести його туди.

Також міністр припустив, що Великобританія відіграватиме більш активну роль у допомозі Україні у захисті від російських атак на цивільні комерційні судна у Чорному морі. І це питання він особисто обговорював із Володимиром Зеленським під час нещодавнього візиту до Києва.