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Сунак закликав Захід продовжувати підтримку України

Олександр Куницький
4 жовтня 2023 р.

"Українці завершать роботу" з відбиття агресії РФ, якщо союзники дадуть інструменти, впевнений прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші СунакФото: Kin Cheung/REUTERS

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак закликав західних союзників продовжувати надавати військову допомогу Україні, аби вона могла протистояти повномасштабному вторгненню Росії. Про це він заявив у середу, 4 жовтня, на конференції Консервативної партії в північній Англії.

"Я кажу це нашим союзникам: якщо ми дамо президенту (України Володимиру - Ред.) Зеленському інструменти, українці завершать роботу", - цитує Сунака агенція AFP.

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Зеленський: Зробимо все, щоб перемогти нашого ворога

Тим часом в інтерв'ю італійському мовнику SkyTg24 Володимир Зеленський запевнив, що Київ зробить усе для перемоги у війні, розв'язаній РФ. "Є втома, але ми зробимо все, щоб перемогти нашого ворога, і наш контрнаступ триває. Навіть якщо повільно, ми робимо все, щоб дати відсіч ворогу", - наголосив він.

Також, за словами Зеленського, Україна відчуває підтримку США у "ці дуже важкі часи". Президент України висловив переконання, що так буде й надалі.

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Нагадаємо, що напередодні, 3 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову із союзниками, під час якої закликав координувати підтримку України. Також він підтвердив зобов’язання США підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

Розмова відбулася на тлі рішення Конгресу США затвердити тимчасовий бюджет без грошей на додаткову допомогу Україні.

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