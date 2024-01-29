Сухопутні війська: Здатні підготувати і пів мільйона

Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк запевняє в здатності підготувати будь-яку кількість мобілізованих - 100 тисяч, 200 тис. чи й пів мільйона за необхідності.

Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) здатні за необхідності підготувати будь-яку кількість мобілізованих, заявив командувач підготовки Сухопутних військ генерал-майор Віктор Ніколюк.

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч - як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свободі", оприлюдненому 28 січня.

За його словами, станом на сьогодні за кордоном підготували приблизно 20 відсотків особового складу Сил оборони, решту - в Україні.

Ніколюк розповів, що кожен мобілізований проходить базову загальновійськову підготовку, програми якої раніше були передбачені на декілька місяців, а тепер дещо зменшені з урахуванням практичної складової, на якій роблять основний акцент.

Під час навчань акцент робиться на вправах з вогневої підготовки, стрільб в обмеженому просторі, а також психологічних вправах, які дають можливість готувати військового до ведення стрілецького бою. Також навчання передбачають психологічні вправи, які готують мобілізованих до вибухів та обстрілів і напрацьовують навички діяти в обмеженому просторі - в окопі, бліндажі тощо. У подальшому відбувається фахова підготовка особового складу, виходячи з тої спеціальності, на яку йде військовий.

Військові, які приходять потім до своїх частин, в оперативно-тактичні угруповання, продовжують готуватися безпосередньо перед виконанням бойового завдання. "Протягом мінімум 2-3 тижнів, а то й навіть більше місяця, їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", - додав Ніколюк.

Як повідомлялося, наступного тижня Верховна Рада розгляне доопрацьований урядом законопроєкт про мобілізацію.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військове командування зверталося до нього щодо необхідності мобілізувати додатково близько пів мільйона українців, але згодом він зазначив, що не бачить потреби саме у такій кількості.