Судно з кукурудзою з України зняли з мілини Суецького каналу

Вранці 9 січня вантажне судно, яке перевозило 65 тисяч тонн української кукурудзи до Китаю, сіло на мілину в Суецькому каналі. Згодом його відбуксирували. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 9 січня.

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ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет антиросійських санкцій

Під час піврічного головування Швеції у Раді Європейського Союзу ЄС вестиме тісний діалог з країнами Великої сімки щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії. Про це журналістам у Брюсселі повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон.

Швеція почала шестимісячне головування в Раді ЄС з 1 січня 2023 року Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

Він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо РФ стає дедалі складніше. "Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат.

Він також повідомив, що Швеція займатиметься пошуком можливостей для притягнення до відповідальності воєнних злочинців і для використання заморожених російських активів на відбудову української інфраструктури та економіки. Крім того, Стокгольм сприятиме бажанню Києва наблизитись до членства в ЄС, зокрема, про це йтиметься на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві.

++14:22++

Внаслідок обстрілів Росією території України 8 січня загинули двоє цивільних на Донеччині. 10 мирних жителів дістали поранень: по троє у Херсонській та Харківській областях, по двоє - у Донецькій та Запорізькій, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на заведення- обласних військових адміністрацій.

++14:07++

Вночі російські солдати обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнована електропідстанція, що живить кілька великих котелень, але подача тепла та світла в місті не припинялись. Люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++13:50++

Європейський суд з прав людини оголосить 25 січня рішення щодо прийнятності розгляду міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії", яка стосується прав людини на окупованій території Донбасу з 2014 року, в тому числі збиття боїнга рейсу МН‑17.

У разі позитивного рішення ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті, повідомила уповноважена в справах суду Маргарита Сокоренко.

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++13:30++

У Росії денонсують конвенцію про відповідальність за корупцію

Президент РФ Володимир Путін вніс у Державну думу законопроєкт про денонсацію Росією конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію.

Президент РФ Володимир Путін Фото: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Як ідеться в документі, рішення пов'язане з ухваленням комітетом міністрів Ради Європи рішення про виключення Росії з Групи держав проти корупції (ГРЕКО).

++13:16++

Описуючи президента РФ Володимира Путіна в контексті розв'язаної ним війни проти України, президент Франції Еммануель Макрон зауважив: "Коли ви зустрічаєтесь з ним, він не неприємний. Ось у чому парадокс". Про це Макрон сказав в інтерв'ю журналу Le Papotin, заснованому в центрі догляду за молоддю з аутизмом, яке транслював телеканал France Televisions.

++12:55++

Папа Римський Франциск заявив, що війни, подібні до тієї, яка відбувається в Україні, де цивільні райони піддаються невибірковим руйнуванням, є "злочином проти Бога і людства". Про це він сказав у щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, повідомляє Reuters.

++12:33++

За оновленими даними, внаслідок удару РФ по ринку в селищі Шевченкове загинули двоє людей: жінки 50-ти та 60-ти років. Ще п'ятеро людей дістали поранень, серед них - дитина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, серед поранених - 10-річна дівчинка.

++12:19++

Судно з українською кукурудзою підняли з мілини в Суецькому каналі

У понеділок вранці вантажне судно MV Glory під прапором Маршаллових островів, яке перевозило 65 тисяч тонн української кукурудзи до Китаю, сіло на мілину в Суецькому каналі. Згодом його відбуксирували, повідомляє Associated Press.

++11:55++

В Україні арештували майно Табачника на два мільйони доларів

Служба безпеки України повідомляє про арешт майна колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад два мільйони доларів, яке він "переписав" на своїх родичів. Ідеться про квартиру в історичній частині Києва, земельні ділянки в котеджному містечку біля столиці та валютний банківський рахунок.

Фото: picture-alliance/epa/R. Pilipey

Табачника підозрюють в державній зраді. За даними слідства, він консультував місцевих "гауляйтерів" щодо організації псевдореферендумів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Зараз він перебуває в анексованому Криму.

++11:26++

Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що Росія хоче продати вкрадений в України Євпаторійський авіаремонтний завод. "Окупаційна адміністрація РФ виставила на продаж 100 відсотків акцій Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу "Укроборонпрому" та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го року. Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить", - йдеться у повідомленні.

++11:02++

На Миколаївщині на підльоті з моря до Очаківського порту протиповітряна оборона України збила вранці російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня, повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь".

++10:46++

Внаслідок удару РФ по селищу Шевченкове на Харківщині загинула 60-річна жінка. Інших постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують розбирати завали, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++10:33++

РФ б'є з найновіших винищувачів зі свої території, щоб не втратити в Україні - розвідка

Щонайменше з червня Росія майже напевно використовує свої новітні винищувачі Су-57 для ударів по цілях в Україні, але робить це тільки зі своєї території, щоб уникнути втрат найсучаснішого в РФ надзвукового бойового реактивного літака, йдеться у щоденному звіті військової розвідки міністерства оборони Великобританії.

"Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" на територію України", - сказано в ньому. Швидше за все, Москва прагне уникнути репутаційних втрат, зниження експортних перспектив та компрометації секретних технологій, які можуть виникнути в разі втрати Су-57, зазначається далі.

++10:04++

Росія вдарила по ринку на Харківщині: люди - під завалами

Російська армія вдарила, за попередньою інформацією з зенітно-ракетного комплексу С300, по ринку в селищі Шевченкове Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією заступника керівника Офісу президента України Крила Тимошенка, є семеро постраждалих, зокрема дитина. Під завалами можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває.

Синєгубов уточнив, що серед постраждалих - 13-річна дівчинка.

++09:39++

Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід виступила проти виключення Росії з організації.

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід Фото: DW

"Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоби Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ", - сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt. Свою позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку". Вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було би виключити Росію. "ОБСЄ народилася з протистояння часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - пояснила генеральна секретарка.

++09:09++

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонщини троє людей дістали поранень різного ступеню тяжкості. Загалом армія РФ 77 разів обстріляла територію області з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Зокрема, Херсон обстріляли 21 раз. Снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++08:37++

Внаслідок обстрілів армією РФ Донеччини 8 січня загинули цивільні у Бахмуті та Соледарі. Ще двоє мирних жителів області дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у ранковому зведенні.

++08:08++

У Росії критикують міноборони за фейкову заяву про "операцію відплати" - ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише в своєму щоденному звіті про критику, якої зазнало російське міністерство оборони за фейкову заяву про "операцію відплати" в Краматорську.

У міноборони РФ вигадали "операцію відплати" за удар ЗСУ по російських казармах у Макіївці (на фото - його наслідки) Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

"Спроби міноборони РФ стверджувати, що російські війська відповіли на український удар 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликають подальше невдоволення у російському інформаційному просторі", - зазначають аналітики.

Міноборони РФ заявило 8 січня, що російська армія провела так звану "операцію відплати" - помсти за масову загибель російських військових у Макіївці - в рамках якої завдали ударів по пунктах розміщення українських військових у Краматорську, вбивши понад 600 осіб. Однак цю заяву спростували як Збройні сили України, так і іноземні журналісти.

"Кілька російських військових блогерів негативно відреагували на заяву міноборони РФ, вказавши, що воно часто представляє неправдиві заяви, і розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію про "помсту" за удар по Макіївці замість того, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за втрати", - йдеться в аналітичному звіті ISW.

++07:39++

Російські війська протягом минулої доби завдали по Україні семи ракетних і 31 авіаційного удару та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із РФ, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація вчора завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Військові збили три російські гелікоптери (Ка-52, Мі-24 та Мі-8) і три розвідувальних дрони типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження сил і військової техніки, а також склад пально-мастильних матеріалів РФ.

++07:17++

У Херсон 8 січня доправили сім генераторів від Німеччини: по три для "Херсонтеплоенерго" та водопровідно-каналізаційного господарства міста, один - на потреби Херсонського онкологічного диспансеру, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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