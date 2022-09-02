Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі

191-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 2 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 2 вересня (час київський).

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7 вересня Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе засідання, "присвячене вимушеному переміщенню в Україні".

22 вересня Радбез збереться на рівні міністрів закордонних справ на зустріч "щодо кризи в Україні, яка буде зосереджена на безкарності та правосудді", повідомляється на його сайті.

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Міністри фінансів країн Великої сімки збираються сьогодні узгодити план щодо обмеження цін на російську нафту з метою скорочення доходів Москви, яка веде агресивну війну проти України. При цьому обсяги постачання сирої нафти будуть збережені задля уникнення стрибків цін, повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерело в одній з європейських країн.

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Зеленський розпустив делегацію України в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський визнав такими, що втратили чинність, укази щодо української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance

ТКГ створили у червні 2014 року для переговорів щодо припинення війни на Донбасі. До її складу входили представники України, Росії та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

У цьому форматі обговорювали виконання мінських домовленостей, доручень "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини та Франції). Темами засідань були, зокрема, питання припинення вогню чи обміну полоненими.

Читайте детальніше: ЄС планує організувати військову тренувальну місію для України

++09.26++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

На Харківщині нічний ракетний удар РФ по обласному центру пошкодив спорткомплекс. По області російська армія наносила артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах. Протягом доби госпіталізували трьох жінок, а внаслідок обстрілу Харківського району загинув чоловік. Про це повідомив Олег Синєгубов.

На Дніпропетровщині чоловік зазнав поранень середньої важкості через нічну атаку РФ з "Градів" на Червоногригорівську громаду. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, газогонів і лінії електропередач. Без світла лишилися понад дві тисячі людей, без води - майже п'ять тисяч, повідомив Валентин Резніченко.

У Миколаївській області один цивільний був поранений внаслідок бомбардування РФ Миколаївського району 1 вересня Також під обстрілами російських військ був Миколаїв, Шевченківська, Первомайська, Березнегуватська та Широківська громади. Постраждалих внаслідок цих атак немає.

У Донецькій області внаслідок атак армії РФ 1 вересня загинули четверо цивільних - двоє у Торецьку, одна людина - у Великій Новосілці та одна - в Авдіївці. За даними Павла Кириленка, ще 10 осіб отримали поранення.

++09.02++

Вночі війська РФ ракетою С-300 обстріляли Холодногорський район Харкова, повідомляє міський голова Ігор Терехов. Пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Щодо жертв інформації немає.

++08.40++

Президент України Володимир Зеленський провів 1 вересня першу розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом. Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні. "Я підкреслив необхідність приєднання Ізраїлю до санкцій проти Росії, до санкцій за все принесене цією війною зло. Зло, яке не мало би повернутися ніколи знову", - сказав Зеленський.

++08.18++

Київ не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський привітав у відеозверненні за підсумком 190-го дня війни прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня. "Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю справді необхідну місію на безплідну екскурсію по станції", - додав він.

Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС Фото: Sergei Malgavko/TASS]/dpa/picture alliance

Зокрема, Зеленський звернув увагу, що на ЗАЕС із місією не пустили українських і закордонних журналістів, а Росія організувала низку провокацій, залякуючи місцевих жителів, для обману експертів МАГАТЕ. Попри це, він вважає, що експерти мають змогу дійти власних висновків: "Головне, щоби була воля зробити саме об'єктивні висновки".

Президент також наголосив, що поки не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації станції. "Це був ключовий безпековий пункт наших домовленостей", - наголосив він.

Читайте детальніше: Зеленський: Ми не почули від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС

++07.54++

Збройні сили України (ЗСУ) в ніч на 1 вересня знищили склад пально-мастильних матеріалів РФ у населеному пункті Новоосинівка Харківської області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Напередодні у населеному пункті Таврійськ Херсонської області ЗСУ розбили більше 20 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

На Слобожанському напрямку Росія намагається втримати контроль над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами в Харківській області. На Херсонщині ЗСУ зупинили наступ російських солдатів у напрямку Потьомкиного.

У Донецькій області українська армія відбила наступ росіян у напрямку населених пунктів Бахмутське та Бахмут, Весела Долина та Майорськ, у районах населених пунктів Опитне, Первомайське та Невельське, а також спроби штурму в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка.

Під вогнем важкої техніки РФ - населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини.

++07.40++

Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі

Вантажне судно Lady Zehma під час рейсу з України до Стамбула сіло ввечері 1 вересня на мілину в Босфорі через несправність на борту. Постраждалих внаслідок інциденту чи шкоди довкіллю не було. Водночас рух протокою тимчасово призупинили, повідомили у місцевій владі Стамбула.

За даними агентства Reuters судно перевозило три тисячі тонн української кукурудзи. Станом на ранок його відбуксирували, а рух Босфором поновили.

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