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Костін: Суди ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинів РФ

Роман Губа
25 лютого 2024 р.

Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що суди вже ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. В судах перебувають 350 справ, 512 підозрюваних ідентифікували.

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Слідчий під час роботи у Бучі, Київська область, 7 квітня 2022 року
Слідчий під час роботи у Бучі, Київська область, 7 квітня 2022 рокуФото: Zohra Bensemra/REUTERS

Українські суди вже ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинівросійських військових в Україні. Про це повідомив у неділю, 25 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін в ході форуму "Україна. Рік 2024".

"На сьогодні нами ідентифіковано 512 підозрюваних, 350 справ уже відправлено в українські суди. Вже маємо 80 вироків українських судів щодо російських воєнних злочинців під час війни ...Такого ще не відбувалося в жодній війні", - цитує Костіна агенція "Укрінформ".

Усього, за словами Костіна, наразі розслідується 122 тисячі воєнних злочинів.

ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні

Як повідомлялося раніше, влада Німеччини, за даними міністерства юстиції країни, зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів Росії в Україні та допитала більше 160 свідків. "Ми хочемо переконати більше жертв або свідків травмуючих подій ділитися своїми даними з поліцією", - зазначив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - наголосив тоді міністр юстиції Німеччини.

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