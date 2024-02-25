Костін: Суди ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинів РФ

Костін: Суди ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинів РФ25 лютого 2024 р.
Українські суди вже ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинівросійських військових в Україні. Про це повідомив у неділю, 25 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін в ході форуму "Україна. Рік 2024".
"На сьогодні нами ідентифіковано 512 підозрюваних, 350 справ уже відправлено в українські суди. Вже маємо 80 вироків українських судів щодо російських воєнних злочинців під час війни ...Такого ще не відбувалося в жодній війні", - цитує Костіна агенція "Укрінформ".
Усього, за словами Костіна, наразі розслідується 122 тисячі воєнних злочинів.
ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні
Як повідомлялося раніше, влада Німеччини, за даними міністерства юстиції країни, зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів Росії в Україні та допитала більше 160 свідків. "Ми хочемо переконати більше жертв або свідків травмуючих подій ділитися своїми даними з поліцією", - зазначив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.
"Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - наголосив тоді міністр юстиції Німеччини.