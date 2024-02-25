Костін: Суди ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинів РФ

Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що суди вже ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. В судах перебувають 350 справ, 512 підозрюваних ідентифікували.

Українські суди вже ухвалили 80 вироків щодо воєнних злочинівросійських військових в Україні. Про це повідомив у неділю, 25 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін в ході форуму "Україна. Рік 2024".

"На сьогодні нами ідентифіковано 512 підозрюваних, 350 справ уже відправлено в українські суди. Вже маємо 80 вироків українських судів щодо російських воєнних злочинців під час війни ...Такого ще не відбувалося в жодній війні", - цитує Костіна агенція "Укрінформ".

Усього, за словами Костіна, наразі розслідується 122 тисячі воєнних злочинів.

ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні

Як повідомлялося раніше, влада Німеччини, за даними міністерства юстиції країни, зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів Росії в Україні та допитала більше 160 свідків. "Ми хочемо переконати більше жертв або свідків травмуючих подій ділитися своїми даними з поліцією", - зазначив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - наголосив тоді міністр юстиції Німеччини.