 Суддю Вовка не доставили до ВАКС для обрання йому запобіжного заходу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2021

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Суддю Вовка не доставили до ВАКС для обрання йому запобіжного заходу

Через неприбуття судді Павла Вовка до ВАКС суд ухвалив рішення про повторний його привід на засідання з обрання запобіжного заходу 16 лютого. Цього ж дня розглянуть питання про відсторонення Вовка з посади.

Суд у справі Павла Вовка

Суддю Павла Вовка доставлять в суд примусово 16 лютого

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк не був доставлений у понеділок, 8 лютого, до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС. "Вовк не прибув на засідання", - сказали у суді. Причина неявки Вовка невідома. Раніше ВАКС задовольнив клопотання слідства про примусовий привід Вовка до суду 8 лютого.

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Згодом у ВАКС повідомили, що у зв'язку з тим, що Вовк не був доставлений, суд ухвалив рішення про повторний його привід на засідання з обрання запобіжного заходу 16 лютого на 14:00. Цього самого дня, як очікується, ВАКС розгляне питання відсторонення Вовка з посади.

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Як повідомлялося, 11 серпня 2020 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка, його заступника Володимира Келеберду, суддів цього суду Олексія Огурцова, Ігоря Качуру і Ігоря Погрібніченка, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Миколу Сіроша та Сергія Остапця. Їх підозрювали в намірі захопити державну владу шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя (ВРП) та створенні штучних перешкод у їхній роботі.

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17 липня НАБУ повідомило про вручення підозри Вовку, його заступнику Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, злочинна організація, до якої належав Вовк, ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їхнім розглядом із наперед визначеним результатом. Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжети, де задокументовано епізоди протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. Вовк усі обвинувачення на свою адресу відкидає. 

Дивитись відео 02:30

Українські утікачі від правосуддя у розшуку (04.12.2019)

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Полювання на Вовка: що нового у справі НАБУ проти суддів ОАСК

Через рік після перших підозр, вручених суддям Окружного адміністративного суду Києва, НАБУ активізувалося у цій справі та намагається допитати голову суду Павла Вовка.  

НАБУ вдруге оголосило суддю Вовка в розшук

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади. НАБУ оголосило його в розшук уже вдруге.  

Справа Вовка: ВРП відмовилася відсторонити голову ОАСК

Вища рада правосуддя повернула генпрокурорці Ірині Венедиктовій клопотання про відсторонення голови ОАСК Павла Вовка від виконання повноважень.  

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