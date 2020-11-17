Суддю Вовка не доставили до ВАКС для обрання йому запобіжного заходу

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк не був доставлений у понеділок, 8 лютого, до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС. "Вовк не прибув на засідання", - сказали у суді. Причина неявки Вовка невідома. Раніше ВАКС задовольнив клопотання слідства про примусовий привід Вовка до суду 8 лютого.

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Згодом у ВАКС повідомили, що у зв'язку з тим, що Вовк не був доставлений, суд ухвалив рішення про повторний його привід на засідання з обрання запобіжного заходу 16 лютого на 14:00. Цього самого дня, як очікується, ВАКС розгляне питання відсторонення Вовка з посади.

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Як повідомлялося, 11 серпня 2020 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка, його заступника Володимира Келеберду, суддів цього суду Олексія Огурцова, Ігоря Качуру і Ігоря Погрібніченка, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Миколу Сіроша та Сергія Остапця. Їх підозрювали в намірі захопити державну владу шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя (ВРП) та створенні штучних перешкод у їхній роботі.

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17 липня НАБУ повідомило про вручення підозри Вовку, його заступнику Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, злочинна організація, до якої належав Вовк, ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їхнім розглядом із наперед визначеним результатом. Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжети, де задокументовано епізоди протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. Вовк усі обвинувачення на свою адресу відкидає.