Суд знову відправив у СІЗО одеського ексвійськкома Борисова

Суд втретє взяв під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова - цього разу з можливістю вийти під заставу у розмірі 402 мільйонів гривень.

Печерський районний суд міста Києва у четвер, 26 грудня, взяв під варту колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Євгена Борисова з можливістю вийти під заставу у розмірі 402 мільйонів гривень.

Як повідомляє "Суспільне", сторона обвинувачення просила обрати саме утримання під вартою, бо вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України. Адвокати наполягали на домашньому арешті ексвійськкома із застосуванням електронного браслета.

Нагадаємо, напередодні Борисову оголосили нову підозру - в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, а також в організації складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа. У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що Борисов оформив собі небойову травму як бойову та отримав за неї з бюджету понад 165 тисяч гривень.

Під час засідання захист Борисова заявив, що поранення "під час захисту Батьківщини" - це поранення внаслідок шести пострілів з пістолета, які начебто здійснив голова Одеської військової адміністрації йому в ноги. Втім, згодом адвокати заявили, що Борисова поранив працівник Одеської військової адміністрації, який зараз мертвий, повідомляє "Суспільне".

Борисов і скандали з дорогою нерухомістю за кордоном

28 червня 2023 року Борисова звільнили з посади за дорученням президента України Володимира Зеленського після скандалу з купівлею під час війни вілли та автомобілів преміум класу в Іспанії на понад чотири мільйони євро. У липні його затримали, а згодом і заарештували.

У грудні 2023 року, на підставі запиту Офісу генпрокурора про міжнародну правову допомогу було накладено арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії - віллу та офісне приміщення. Також судом було накладено арешт на дев'ять земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири і шість елітних автомобілів, повідомили тоді у ДБР.

В травні 2024 року за Борисова було внесено заставу в розмірі 12 мільйонів гривень, але на виході з СІЗО його знову затримали та повідомили про підозру у легалізації незаконних доходів і майна.

25 грудня 2024 року Борисова затримали втретє - після того, як за нього була внесена застава у розмірі 39,364 мільйона гривень.

Раніше ДБР вже скерувало до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військкома, а саме за підозрами у незаконному збагаченні, використанні завідомо підробленого документа, нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та ухиленні від несення обов’язків військової служби, вчиненими в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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