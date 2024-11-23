Суд відклав вирок Трампу в справі про виплати порнозірці

Адвокати Дональда Трампа стверджують, що справу про виплати порноакторці Стормі Деніелс потрібно закрити, оскільки того обрали презиеднтом США. Обвинувачення просить відстрочки на чотири роки.

Верховний суд штату Нью-Йорк відклав на невизначений термін оголошення вироку в частині призначення покарання обраному президенту США Дональду Трампу в справі про так звані "гроші за мовчання" - виплати колишній порноактрисі Стормі Деніелс, які перераховували з передвиборного фонду політика. Рішення судді Хуана Мерчана опубліковане на сайті судової системи штату 22 листопада.

Причиною для перенесення стало отримання клопотань як від адвоката Трампа, так і від прокурора в його справі. Окружний прокурор вимагав перенести оголошення вироку - суддя не наводить подробиць про те, йдеться про більш ранній чи пізній термін. Захист політика ж хоче надати суду якісь додаткові документи. Суд дав адвокатам Трампа час до 2 грудня, після чого обвинувачення має відповісти на аргументи захисту до 9 грудня.

Спочатку засідання, на якому Трампу мали оголосити покарання в справі, що тягнеться вже кілька років, і за якою у травні його визнав винним суд присяжних, мало відбутися в липні, але згодом його кілька разів відкладали, востаннє - на 26 листопада. Нового терміну остаточного засідання суду Мерчан не вказав.

Адвокати Трампа вимагають закрити справу, оскільки це заважатиме його президентству

Захист Трампа просив у суду відстрочку до 20 грудня. Як зазначає телеканал CNN, з урахуванням різдвяних вихідних, що настають після цього, це могло б означати, що покарання Трампу в цій справі складно було б винести до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Саме те, що Трамп знову виграв на президентських виборах у США, захист вважає одним із головних нових аргументів, які дають змогу зняти з нього обвинувачення. На їхню думку, обвинувальний вирок створить "неконституційні перешкоди для здатності президента керувати країною".

Сторона обвинувачення також бере до уваги факт переобрання Трампа і вважає, що вирок навряд чи винесуть "до закінчення майбутнього президентського терміну відповідача", пише CNN, посилаючись на лист Мерчана. Після інавгурації Трамп може уникнути покарання, зокрема, і через те, що у нього знову буде президентський імунітет - тому обвинувачення попросило про відстрочку до 2029 року.

Лише справа про виплати Деніелс дійшла до суду

Розпочатий в квітні суд проти Трампа у справі про приховування ним грошових переказів Стормі Деніелс - перший в історії США кримінальний процес проти колишнього президента країни.

Деніелс стверджує, що познайомилась з бізнесменом на благодійному турнірі з гольфу в 2006 році та мала з ним таємний інтимний зв'язок, коли дружина Трампа Меланія тільки народила дитину. Порнозірка погрожувала виступити з викриттями під час передвиборної кампанії Трампа в 2016 році, але отримала від його представників гроші за мовчання. Сам по собі цей факт не є карним у США, однак, на думку обвинувачення, для виплат акторці були використані кошти з передвиборного фонду Трампа. Цей факт, а також дії представників Трампа у зв'язку з приховуванням даних, є приводом для кримінального переслідування.

30 травня суд присяжних у Нью-Йорку виніс обвинувальний вердикт у цій кримінальній справі. 12 присяжних визнали експрезидента винним у фальсифікації ділових документів з метою приховування факту виплат Деніелс, який становив загрозу успіху передвиборної кампанії Трампа в 2016 році. Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Кожен із 34 випадків фальсифікації звітності може каратися тюремним ув'язненням строком до чотирьох років.

Крім справи про виплати "грошей за мовчання" (у ній фігурує не тільки Деніелс, а й іще кілька людей, яким представники Трампа, імовірно, платили за приховування даних про інтимні зв'язки кандидата в президенти), проти Трампа велися ще три розслідування. Ідеться про два обвинувачення в спробах втручання в президентські вибори 2020 року - на федеральному рівні й окремо на рівні штату Джорджія, де представники Трампа вимагали перегляду підсумків голосування. Однак обидва вони не дійшли до суду.

Крім того, Трампа звинувачували в порушенні федерального законодавства у зв'язку зі зберіганням секретних документів в його маєтку. Однак у липні цю справу закрили.