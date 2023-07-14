Суд змінив запобіжний захід митрополиту Павлу

Митрополит УПЦ МП Павло перебуватиме під вартою до 14 серпня, постановив суд. Втім він може вийти під заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Солом'янський районний суд Києва у п'ятницю, 14 липня, змінив запобіжний захід настоятелю Києво-Печерської лаври, митрополиту Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павлу (Лебедю). Як повідомляє "Суспільне" з зали суду, замість цілодобового домашнього арешту клірику призначили тримання під вартою до 14 серпня.

Водночас суд передбачив для Павла альтернативу у вигляді внесення застави у розмірі понад 33 мільйони гривень. Зазначається, що прокуратура вимагала для митрополита тримання під вартою або заставу у розмірі 60 мільйонів гривень. Своє клопотання сторона обвинувачення аргументувала тим, що клірик має рухоме та нерухоме майно саме на таку суму.

Підставою зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов'язків, які наклав на Павла слідчий суддя. Як стверджує прокуратура, він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Втім, під час засідання суду митрополит заявив, що не знайомий з тим свідком. Також Павло заявив, що нічого не порушив, і "ніколи в житті не був на стороні агресора" та "ніколи не підтримував Путіна", зазначає "Суспільне".

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Підозри Павлу

Суд обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у квітні. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.

Тоді Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена як Павло, зокрема, каже, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

Днями в СБУ повідомили про викриття нових фактів протиправної діяльності митрополита Павла. Правоохоронці задокументували, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав одному з вітчизняних ЗМІ відео-інтерв’ю, під час якого заперечив існування України як суверенної держави та назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом".

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Тож митрополиту повідомили про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - щодо повторного порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та щодо повторного виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Санкції відповідних статей КК передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна