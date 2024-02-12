Суд заборонив Нідерландам постачати Ізраїлю деталі до F-35

Апеляційний суд у Гаазі вирішив заборонити поставки запчастин до винищувачів Ізраїлю, оскільки той застосовує авіацію в атаках на Сектор Гази.

Нідерланди більше не можуть постачати деталі для винищувачів F-35 до Ізраїлю. Таке рішення ухвалив у понеділок, 12 лютого, Апеляційний суд у Гаазі, до якого звернулися правозахисники. Суд зазначив, що Ізраїль використовує винищувачі F-35 у своїх атаках на Сектор Гази, і їх "наслідки для цивільного населення не беруться до уваги достатньою мірою". Раніше суд першої інстанції став на бік держави у цій справі та дозволив поставки.

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"Суд виходить із того, що існує очевидний ризик скоєння серйозних порушень міжнародного гуманітарного права у Секторі Гази за допомогою ізраїльських винищувачів F-35", - пояснив суддя, який розглядав справу. Весь експорт та постачання деталей таких літаків до Ізраїлю мають припинити протягом семи днів, додали у суді. Аргумент представників уряду Нідерландів про те, що у разі припинення таких постачань існує загроза погіршення "украй важливих відносин" зі США, суддя відкинув, зазначає агенція AFP.

Судова суперечка стосується деталей до F-35, які належать США та зберігаються в Нідерландах, уточнює агенція. Вони поставляються з країн ЄС до країн-партнерів США, як-от Ізраїлю, в рамках експортних контрактів. Позов проти уряду подали кілька правозахисних груп, включно з нідерландською філією організації Oxfam, що спеціалізується на боротьбі з бідністю. Газета The Jerusalem Post зазначає, що з регіонального складу запчастин для F-35 у Нідерландах Ізраїль отримав щонайменше одну партію від початку війни з терористичним угрупованням ХАМАС.

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Представник уряду Нідерландів заявив, що рішення буде оскаржено в касаційному порядку.

За час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, оголошеної після масованого нападу терористів на ізраїльську територію 7 жовтня 2023 року, за даними з Гази, загинули понад 28 тисяч палестинців, майже 68 тисяч дістали поранень. Незалежних підтверджень цих даних щодо загиблих і поранених у Газі палестинців немає.