Суд заблокував рахунки найбільшого меткомбінату України: деталі справи

Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР). Як повідомила у середу, 5 січня, пресслужба підприємства, напередодні на вимогу Офісу генерального прокурора низка українських банків заблокували його рахунки, виконуючи рішення Шевченківського райсуду Києва, ухвалене ще наприкінці листопада.

"Правоохоронні органи готові паралізувати роботу найбільшого гірничо-металургійного підприємства країни та поставити під загрозу понад 20 тисяч осіб, які не отримають свою зарплату вчасно", - цитуються у повідомленні слова заступника гендиректора АМКР з адміністративних питань Артема Філіп'єва.

DW не вдалося відшукати в держреєстрі рішення Шевченківського суду про арешт рахунків компанії, утім увечері середи цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора. "Накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг", визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків",- йдеться у оприлюдненій заяві правоохоронців. Вони окремо наголошують, що заарештовані рахунки компанія раніше не використовувала для виплати зарплати робітникам та з них "не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів".

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Меткомбінат сперечається з податковою про формулу розрахунку ренти за користування надрами

СБУ цікавиться податками...

Як випливає з обох заяв, причиною арешту стала кримінальна справа про ухилення від податків в особливо великих розмірах. Однак розслідує її не податкова, а Служба безпеки України.

СБУ та Офіс генпрокурора стверджують, що АМКР не доплатила до бюджету 2,24 мільярди гривень рентних платежів за використання надр - відповідну суму і заблокували на рахунках компанії.

"Клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації", - пояснюють правоохоронці.

У листопаді минулого року офіційну підозру у службовій підробці та умисному ухиленні від податків оголосили головному бухгалтеру меткомбінату Сергію Плічку. Прокуратура та СБУ вважають, що він у 2017-2019 роках умисно декларував брехливі дані щодо видобутку залізної руди з Валявкинського та Новокриворізькокого родовищ, через що держава і недоотримала рентну плату. СБУ вимагала заарештувати бухгалтера з двомільярдною заставою, втім суд знизив її до 20 мільйонів гривень, розповідав у листопаді Артем Філіп'єв.

На самому меткомбінаті визнають спір з податковою щодо формули нарахування ренти. АМКР вважає, що має платити її від ціни видобутої залізної руди, однак податкова наполягає, що об'єктом оподаткування є кінцевий продукт: збагачена руда чи залізнорудний концентрат.

"4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд (Дніпропетровський - Ред.) підтримав позицію "АрселорМіттал Кривий Ріг" і відхилив цивільний позов... податкової служби. Компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді", - йдеться в січневій заяві меткомбінату.

Компанія вважає кримінальні звинувачення на адресу головного бухгалтера безпідставними, називаючи їх та подальший арешт рахунків "яскравим прикладом політичного тиску на найбільшого іноземного інвестора".

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...та екологією

Україна з другої спроби продала свій найбільший меткомбінат- його й досі продовжують називати "Криворіжсталь" - у 2005 році. Для цього підприємство довелося відбирати в консорціуму Ріната Ахметова і Віктора Пінчука - скасування першого непрозорого продажу було однією з вимог Помаранчевої революції. Новим покупцем стала міжнародна металургійна компанія Mittal Steel - вона віддала за "Криворіжсталь" 24,2 мільярда гривень (4,8 мільярда доларів за тогочасним курсом). За 16 років ця сума навіть у гривнях і досі лишається рекордом української приватизації.

Володимир Зеленський виріс у Кривому Розі і критикував місцеву металургію за шкоду для екології рідного міста

АМКР - ключове підприємство Кривого Рогу, рідного міста президента Володимира Зеленського та його оточення, в тому числі і голови СБУ Івана Баканова. Меткомбінат - головний роботодавець регіону і один з найбільших платників податків в країні. У 2019 році він перерахував до бюджетів всі рівнів 8,7 мільярди гривень, а за вісім місяців 2021 року - вже 9,3 мільярди гривень.

Уже за кілька тижнів після інавгурації Зеленський різко критикував керівництво заводу за невиконання екологічних зобов'язань, вказуючи на високий рівень онкозаховорювань у Кривому Розі. Невдовзі СБУ порушило кримінальну справу за рідкісною статтею про "екоцид" на підприємстві. За два з половиною роки розслідування так і не призвело до конкретних підозр.

Минулої весни Володимир Зеленський домовився з Лакшмі Міталом, головним акціонером міжнародної корпорації ArcelorMittal про додаткові інвестиції в мільярд доларів в екомодернізацію "Криворіжсталі". Це мало покласти край протистоянню, втім менш ніж за півроку Державна екоінспекція оштрафувала меткомбінат на 450 мільйонів гривень за нехтування правилами утилізації відходів. З осені відомство регулярно повідомляє про порушення на АМКР - буквально наприкінці грудня інспектори заявили про аварію через витік забрудненої технічної води на сільськогосподарські землі.