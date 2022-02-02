Суд ЄС залишив в силі мирову Єврокомісії з "Газпромом"

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу залишив у силі мирову угоду між Європейською комісією та "Газпромом" щодо дій російського газового монополіста в країнах Центральної та Східної Європи. Рішення судді у Люксембурзі ухвалили в середу, 2 лютого, повідомили у пресслужбі суду.

Суд ЄС розглядав два позови, подані польською нафтогазовою компанією PGNiG проти Єврокомісії, що у 2018 році пішла на мирову з "Газпромом". Ця угода передбачає низку зобов'язань російської компанії, які мали привести її діяльність у країнах ЄС у відповідність до європейського законодавства. У PGNiG наполягали, що ці зобов'язання не усувають претензії до діяльності "Газпрому". Суд ЄС відхилив цей позов повністю.

Другий позов PGNiG стосується рішення Єврокомісії відхилити скаргу польської компанії на дії "Газпрому", яких значною мірою стосувалася мирова угода. Цей позов судді у Люксембурзі підтримали. Вони скасували рішення Єврокомісії відхилити скаргу PGNiG.

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Мирова між Єврокомісією та "Газпромом"

Мировій угоді 2018 року передувало розпочате у 2011 році антимонопольне розслідування Єврокомісії щодо дій "Газпрому" у вісьмох країнах Центральної та Східної Європи. У 2015 році брюссельські чиновники висунули "Газпрому" низку претензій щодо неконкурентних практик. Йшлося, наприклад, про обмеження на реекспорт газу з РФ, а також процедури формування цін на "блакитне паливо". Оскільки обидві сторони погодилися на мирову, Єврокомісія вирішила не штрафувати російську монополію.

Паралельно з цим у 2017 році PGNiG подала скаргу на дії "Газпрому". Її зміст був близьким до претензій Єврокомісії. У 2019 році у Брюсселі відхилили цю скаргу. Тож в одному позові до Суду ЄС PGNiG просила частково або повністю скасувати відмову у задоволенні скарги польської компанії. Інший позов стосувався анулювання самої мирової угоди.

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