Суд: Вивішування хрестів у держустановах Баварії законне

Вивішування християнських хрестів у держустановах Баварії не порушує свободи світогляду, постановив Федеральний адміністративний суд. Припис влади землі суто рекомендаційний і не має правових наслідків.

У федеральній землі Баварія у вестибюлях держустанов припустимо вивішувати такі релігійні символи, як християнські хрести, відповідний указ земельної влади від 2018 року не порушує ні свободи світогляду, ні принципу державної нейтральності й нікого не дискримінує, ухвалив у вівторок, 19 грудня, Федеральний адміністративний суд в Лейпцигу.

Згідно з його висновком, скарга антирелігійного "Союзу за свободу совісті" (Bund für Geistesfreiheit) як в Мюнхені, так і у всій Баварії необґрунтована. "Указ Баварської влади є лише звичайним адміністративним приписом без правових наслідків, тож не порушує жодних прав позивачів", - наголошується в судовій постанові.

Указ про розп'яття

Указ уряду Баварії, згідно з яким у вестибюлях всіх земельних установ і відомств повинен висіти християнський хрест, набув чинності 1 червня 2018 року з ініціативи прем'єр-міністра Маркуса Зедера (Markus Söder). Виняток зроблено для вузів, театрів, музеїв і земельної державної опери - там вішати хрести тільки рекомендовано.

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Баварська влада вважає, що практика вивішування християнських релігійних символів в стінах присутніх місць підкреслить "історичну і культурну ідентичність" Баварії і стане "зримим вираженням прихильності основоположним цінностям правової та суспільної системи".

Представники католицької церкви привітали позицію баварського уряду. Водночас ціла група вчених, діячів мистецтв і учнів виступили проти нововведення. Глава Баварської академії образотворчих мистецтв Міхаель Крюґер (Michael Krüger) заявив в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung: "Ми нічого не маємо проти розп'яття в будь-якому вигляді, але вони мають висіти там, де їм призначено, а саме - в церкві".

Центральна Рада мусульман у Німеччині також висловила стурбованість указом баварської влади.