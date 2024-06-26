Суд відправив під варту мера Мукачева Балогу

До підозрюваного в махінаціях з землею мера міста з Закарпаття суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, пише САП. Йдеться про мера Мукачева Балогу, уточнюють ЗМІ.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, затриманого раніше за підозрою в причетності до махінацій з землею.

Згідно з ухваленим у середу, 26 червня, вердиктом суду, до міського голови застосовано "запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави, з покладенням відповідних процесуальних обов'язків", повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура ( САП).

Міського голову підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад три гектари.

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Напередодні антикорупційні органи повідомили, що затримали міського голову та керівника місцевої районної ради Закарпатської області. Причиною стало зловживання службовим становищем, а саме - продаж через рішення міської ради земельної ділянки у центрі міста площею понад три гектари за заниженою вартістю. Підставою для оборудки стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки нібито надали хабар.

Як повідомила низка українських ЗМІ, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської райради Михайла Ланьо. Крім них, також затримали колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міськради, двох власників компанії-оцінювачки та самого оцінювача.

Нагадаємо, що в липні 2015 року в місті Мукачево сталась перестрілка, внаслідок якої троє людей загинули, а семеро були поранені. За інформацією ЗМІ, стрілянина нібито відбулася між представниками оточення Ланьо та людьми, які представились "Правим сектором".