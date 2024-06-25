Суд відправив нардепа Миколу Тищенка під домашній арешт

Згідно з рішенням суду, нардеп Тищенко проведе наступні 60 днів під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі людини.

Печерський районний суд Києва у вівторок, 25 червня, обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, повідомляє видання "Суспільне" , яке вело трансляцію із зали суду.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокурорів. В той час як адвокати Тищенка просили відхилити клопотання. Судове засідання тривало понад чотири години і переривалося на повітряну тривогу.

Під час засідання прокурор поінформував суд про те, що коли правоохоронці прийшли до Тищенка для вручення підозри, він розбив два своїх мобільні телефони й попросив долучити до матеріалів справи відповідне відео.

Справа Тищенка

Раніше Тищенку оголосили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у місті Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Напередодні ЗМІ з публікацією відповідних відеоматеріалів інциденту повідомили, що потерпілим є колишній військовий підрозділу "Кракен" Дмитро Павлов.

Поліція встановила особи поплічників Тищенка

Тим часом Національна поліція України встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі, за участі Тищенка. Зазначається, що "одного з активних учасників подій" вже затримали.

"Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила", - йдеться у повідомленні.

Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей України, а поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

Поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження - через незаконне позбавлення волі та катування.

Нагадаємо, на початку 2023 року депутата Верховної Ради Тищенка, який був заступником керівника фракції партії "Слуга народу", звільнили з посади у фракції та виключили з лав політичної сили. Причиною цього рішення стала його поїздка до Таїланду, яка суперечила чинним правилам виїзду державних службовців за кордон.