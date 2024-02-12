Суд відмовив Ірині Фаріон у поверненні до університету

Суд у Львові відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови у "Львівській політехніці". Її звільнили після розкриття особистих даних студента, який писав їй з окупованого Криму.

Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка". Про це у понеділок, 12 лютого, з посиланням на судове рішення повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення суду ухвалене у справі за позовом Фаріон до "Львівської політехніки" щодо незаконності її звільнення з посади професорки. За результатами розгляду справи, 7 лютого суд у задоволенні позову відмовив. Рішення суду набуде законної сили, якщо протягом 30 днів із дня його проголошення не буде подана апеляційна скарга.

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Як повідомлялося, 13 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України у зв'язку з розкриттям Фаріон особистих даних студента, який написав їй з окупованого Криму, через що той зазнав переслідувань із боку російських окупантів. Згодом СБУ розпочала кримінальне провадження і призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.

15 листопада міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що Фаріон звільнили з посади викладачки університету "Львівська політехніка".