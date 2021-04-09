Суд в окупованому Криму засудив українця до 11 років за "шпигунство"

Так званий Верховний суд окупованого Росією Криму засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Про це у п'ятницю, 21 травня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні вчергове підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Верховний суд Криму" оголосив незаконний вирок громадянину України Івану Яцкіну за сфабрикованою кримінальною справою за нібито "збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії", - написала Денісова.

Справу Яцкіна розглядали у закритому режимі нібито через те, що "матеріали справи містять відомості, що становлять державну таємницю", поінформував представник суду агенцію "Інтерфакс". Сам Іван Яцкін не визнає провини. У свою чергу, Служба безпеки України заявила, що чоловік не співпрацював з СБУ.

Денісова наголосила, що цей вирок є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади щодо громадян України, які висловлюють проукраїнську позицію в окупованому Криму. Вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на незаконний суд та його рішення та посилити тиск на РФ для захисту прав громадян, що залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму.

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Іван Яцкін має, як і більшість кримчан, російське і українське громадянства. Його затримали в жовтні 2019 року. Суд на окупованому півострові помістив чоловіка під варту і пізніше етапував до СІЗО "Лефортово у Москві". Навесні 2021 року Яцкіна доставили до Криму для участі в судових засіданнях. На початку 2020 року Яцкін написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням включити його у список на обмін полоненими.