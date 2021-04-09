 Суд в окупованому Криму засудив українця до 11 років за ″шпигунство″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд в окупованому Криму засудив українця до 11 років за "шпигунство"

Чоловіка звинувачують у зборі і передачі Україні інформації, що становить державну таємницю Росії. 42-річний кримчанин не визнає провину.

Суд в окупованому Криму ув'язнив українця Івана Яцкіна на 11 років

Суд в окупованому Криму ув'язнив українця Івана Яцкіна на 11 років

Так званий Верховний суд окупованого Росією Криму засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Про це у п'ятницю, 21 травня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні вчергове підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Верховний суд Криму" оголосив незаконний вирок громадянину України Івану Яцкіну за сфабрикованою кримінальною справою за нібито "збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії", - написала Денісова.

Справу Яцкіна розглядали у закритому режимі нібито через те, що "матеріали справи містять відомості, що становлять державну таємницю", поінформував представник суду агенцію "Інтерфакс". Сам Іван Яцкін не визнає провини. У свою чергу, Служба безпеки України заявила, що чоловік не співпрацював з СБУ.

Денісова наголосила, що цей вирок є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади щодо громадян України, які висловлюють проукраїнську позицію в окупованому Криму. Вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на незаконний суд та його рішення та посилити тиск на РФ для захисту прав громадян, що залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму. 

Читайте також: Засуджений за "тероризм" у Криму Олексій Чирній повернувся до України

Іван Яцкін має, як і більшість кримчан, російське і українське громадянства. Його затримали в жовтні 2019 року. Суд на окупованому півострові помістив чоловіка під варту і пізніше етапував до СІЗО "Лефортово у Москві". Навесні 2021 року Яцкіна доставили до Криму для участі в судових засіданнях. На початку 2020 року Яцкін написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням включити його у список на обмін полоненими. 

Дивитись відео 04:58

"Повзуча анексія Чорного моря": як Росія перебирає контроль над водами України (03.05.2021)

Також за темою

Wiktor Medwedtschuk | ukrainscher Politiker

Суд наклав арешт на яхту Віктора Медведчука - СБУ 09.04.2021

Про рішення Херсонського міського суду накласти арешт на яхту Romance 1 повідомили в СБУ та прокуратурі Криму.

Bildergallerie Politisch gefangene Ukrainer in Russland

Засуджений за "тероризм" у Криму Олексій Чирній повернувся до України 07.05.2021

Після семи років ув'язнення Олексій Чирній повернувся на батьківщину, повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Russland | Vollmond über Moskau

Операції російських спецслужб - ознака їхньої слабкості 05.05.2021

Шпигунство, напади, убивства: російські спецслужби не раз доводили, що ведуть підривну діяльність на Заході. Однак експерт з питань служб безпеки Крістофер Нерінг пропонує зосередитись на їхніх слабких сторонах.

Реклама

Докладно

Палестинці у Східному Єрусалимі

Близький Схід: ідея "двох держав" - не більше ніж утопія?

Ідея "дві держави для двох народів" майже така ж давня, як ізраїльсько-палестинський конфлікт. Чи можна її втілити?  

Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європарламент заморозив інвестиційну угоду з Китаєм

Євродепутати відхилили ратифікацію інвестиційної угоди з Китаєм і вимагають від Пекіна зняти санкції з представників ЄС.  